Így vitték ki Dudás Miklós holttestét az otthonából - fotók

Tragikus hirtelenséggel, mindössze 34 esztendősen távozott az élők sorából Dudás Miklós, akinek lakásán jelenleg is szakértők bevonásával zajlik a vizsgálat. A búcsúztatás első fájdalmas lépéseként negyed négy után nem sokkal megérkezett a temetkezési vállalat járműve a XVIII. kerületi társasházhoz, majd alig fél óra múlva, a sűrű hóesésben szállították el a világbajnok kajakos holttestét – írta a Blikk.hu.

Elszállították lakásából Dudás Miklós holttesttét

Fotó: Zsolnai Péter

Teljes csend Dudás Miklós lakásában

A tragédia helyszínén pillanatnyilag nyomasztó csend uralkodik, a ház környékén szinte semmi nem árulkodik a történtekről, a lakók a négy fal közé húzódtak és egyelőre látogatók sem érkeztek a néhai sportoló otthonához. Bár az udvaron még hat rendőrautó várakozik, a bejáratot már szabaddá tették, így az épületbe való közlekedés ismét zavartalan.