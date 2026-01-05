Rejtélyes körülmények között halt meg Dudás Miklós

Kezdetben csupán egy rejtélyes halálesetről érkeztek hírek a XVIII. kerületi lakóparkból, ahová nagy erőkkel vonultak ki a rendőrök a holttest megtalálása után. A Bors helyszíni információi alapján azonban hamar fény derült a megrázó igazságra: az áldozat nem más, mint a világbajnok kajakos, Dudás Miklós – írta a Borsonline.hu.

Lakásán találtak holtak a világbajnok kajakozót, Dudás Miklóst

Fotó: Tumbász Hédi

Családtag talált Dudás Miklós testére

A XVIII. kerületi lakóparkot teljesen körbezárták a hatóságok, és senkit nem engedtek a tragédia helyszínének közelébe. Azóta hivatalosan is megerősítették, hogy a mindössze 34 éves Dudás Miklós az áldozat, akire eddig ismeretlen körülmények között találtak rá második emeleti otthonában. A helyszínen tartózkodók szívszorító jelenetnek voltak szemtanúi, amikor két zokogó nő hagyta el rövid időre az épületet, ám a gyásztól összetörve képtelenek voltak beszélni.

Helyszínelők lepték el a társasház környékét

Fotó: Máté Krisztián/Bors

A legfrissebb értesülések szerint a rendőrséget egy családtag riasztotta, miután nem tudták elérni a kajakost. Mivel a lakás zárva volt, zárszakértő segítségével jutottak be hozzá, ahol már csak a világbajnok holttestét találták meg; az elsődleges jelek szerint a halál már korábban beállhatott. A rendőrség jelenleg is nagy erőkkel helyszínel, a tragédia pontos okairól későbbre ígértek tájékoztatást.

