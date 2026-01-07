Itt találtak sérüléseket Dudás Miklós holttestén

Mint arról korábban beszámoltunk, január 5-én találtak rá Dudás Miklós holttestére, budapesti, XVIII. kerületi otthonában. Az is kiderült már, hogy gyerekei édesanyja, Szigligeti Ivett és a saját édesanyja talált rá. Elképzelhető, hogy akkor már napok óta halott volt. Több bulvárlap is megírta, hogy a család kutyája őrizte halott gazdája testét. Mivel zárt ajtók mögött találtak rá, a szokásos eljárás, közigazgatási hatósági eljárás indult az ügyben, de másnap olyan információk birtokába jutottak a nyomozók, ami mindent megváltoztatott.

Dudás Miklós (1991-2026)

Fotó: Homoki Attila / Homoki Attila

A boncolás során ugyanis olyan sérüléseket talált az igazságügyi orvosszakértő a sportoló testén, ami felvetette a gyilkosság gyanúját, így az ügyben bűnügyi eljárás indult a világbajnok kajakozó halálának tisztázása érdekében. Amikor január 5-én megjelent a közösségi médiában a hír arról, hogy meghalt,

a család egyik ismerőse azt kommentálta alá, hogy „vérbe fagyva" találták meg.

Akkor még nem lehetett tudni, hogy ez mire utal.

Dudás Miklós édesapja is erőszakos halált halt

Az, hogy halált okozó testi sértés miatt indult eljárás, már egyértelművé teszi, hogy a gyanú szerint őt is agyonverték, mint az édesapját egy benzinkúton tavaly februárban. Az apukája kómába került, amiből többet nem ébredt fel, őt pedig a gyanú szerint meggyilkolták.

Úgy tudjuk, hogy a fején és a nyakán sérült meg Dudás Miklós.

Érdekesség az ügyben, hogy zárt ajtók mögött találtak rá, vagyis ha valóban megölték, márpedig nagyon úgy tűnik, akkor a gyilkos úgy jutott ki a házból, hogy zárt ajtót hagyott maga után.

Vajon máshol távozott, mondjuk egy ablakon keresztül? Netán volt saját kulcsa, és amikor elment, rázárta az ajtót vagy elvitte az áldozata kulcsát?

Ez csak egy a számos kérdés közül, amire feltehetően a nyomozók is keresik a választ. Az Origo követi a nyomozást, amint többet tudunk, megírjuk!

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!