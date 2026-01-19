Sokkos állapotban van Dudás Miklós kedvese

Dudás Miklós és Szigligeti Ivett több mint egy évtizeden át tartó kapcsolata 2026 elején ért véget, amikor a világbajnok kajakozó váratlanul meghalt. A pár több mint 11 évig élt együtt, kapcsolatukból két gyermek született. Szerelmüket az évek során komoly hullámvölgyek és kibékülések kísérték, a kapcsolat nem volt mentes a konfliktusoktól. Többször szakítottak is, legutóbb 2025-ben jelentek meg hírek arról, hogy külön utakon folytatják. Ennek ellenére Ivett a legnehezebb időszakokban is Dudás Miklós mellett maradt, egészen a sportoló haláláig a Blikk szerint. A tragédia után egy korábban írt, nyilvánosságra került levél is újra reflektorfénybe került, amelyben Dudás Miklós őszintén vallott Ivett iránti érzelmeiről, bepillantást engedve a kapcsolatuk kevésbé ismert, intimebb oldalába.

Dudás Miklós (1991-2026)

A világbajnok kajakozó halálával két gyermek maradt félárván, a család életét pedig örökre megpecsételte a tragédia.

A régóta tervezett esküvőjüket sem tarthatják már meg. Évekkel korábban még lelkesen készültek a nagy napra, sőt egy esküvői fotózáson is részt vettek, amelyen jól látszott, milyen gyönyörű mennyasszony lett volna Szigligeti Ivett. Arra azonban aligha számított bárki, hogy Dudás Miklós 34 évesen meghal, ráadásul tisztázatlan, gyanús körülmények között. Az ügyben halált okozó testi sértés gyanúja miatt indult eljárás, miután a volt sportoló holttestét olyan sérüléseket találtak, amelyek arra utaltak, hogy talán verekedhetett valakivel. A Blikk úgy tudja, vannak kamerafelvételek is, amelyek akár döntő jelentőségűek is lehetnek a történtek feltárásában.

Az utolsó fekete-fehér fotó: Dudás Miklós és Szigligeti Ivett

Hosszú hallgatás után szombaton jelentkezett újra a közösségi oldalakon az özvegy. Bejegyzésében a búcsú időpontjáról írt:

január 30-án, a pestszentlőrinci temetőben kísérik utolsó útjára Miklóst.

A kétgyermekes édesanya közösségi oldalai egységesen gyászba borultak: minden profilján ugyanaz a fekete-fehér, megrendítő közös fotó látható, amelyen Miklós hátulról öleli át őt.