Kiderült, ekkor és itt helyezik végső nyugalomra Dudás Miklóst

Dudás Miklós temetése január 30-án, pénteken 12 órakor lesz. A néhai világbajnokot a Pestszentlőrinci Temetőben helyezik végső nyugalomra – írta meg Szigligeti Ivett szombat este közzétett posztja alapján a Blikk.

Kiderült Dudás Miklós temetésének helye, időpontja

Fotó forrása: Szigligeti Ivett/Instagram

Így búcsúzik Dudás Miklós gyermekei anyja

A 34 éves korában elhunyt olimpikon tragikus, és máig tisztázatlan halála mélyen megrázta az országot, így nem meglepő, hogy sokan szeretnék elkísérni utolsó útjára.

Szigligeti Ivett szombat este közzétett szívbemarkoló bejegyzésében ezt írja:

Örökké a szívünkben élsz Apa, Szerelmem, Mikike!”

Megrendítő tragédia történt január elején, amikor holtan találták XVIII. kerületi otthonában az egykori világbajnok kajakozót és közkedvelt reality-szereplőt. Ebben a cikkünkben összefoglaltuk mindazt, ami eddig tudható Dudás Miklós életéről és haláláról.