Kiszivárogtatták Trump és Macron titkos telefonbeszélgetését – ezt mondták Zelenszkijről

Dudás Miklós

Kiderült, ekkor és itt helyezik végső nyugalomra Dudás Miklóst

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Fény derült a január 5-én fővárosi lakásában holtan talált olimpikon temetésének időpontjára. Dudás Miklós gyermekeinek anyja, Szigligeti Ivett közösségi oldalán tudatta, mikor vesznek végső búcsút a 34 évesen elhuny sportolótól.
Dudás MiklóstemetésPestszentlőrincenSzigligeti IvettDudás Miki

Dudás Miklós temetése január 30-án, pénteken 12 órakor lesz. A néhai világbajnokot a Pestszentlőrinci Temetőben helyezik végső nyugalomra – írta meg Szigligeti Ivett szombat este közzétett posztja alapján a Blikk.

Fotó forrása: Szigligeti Ivett/Instagram

Így búcsúzik Dudás Miklós gyermekei anyja

A 34 éves korában elhunyt olimpikon tragikus, és máig tisztázatlan halála mélyen megrázta az országot, így nem meglepő, hogy sokan szeretnék elkísérni utolsó útjára. 

Szigligeti Ivett szombat este közzétett szívbemarkoló bejegyzésében ezt írja:

Örökké a szívünkben élsz Apa, Szerelmem, Mikike!”

Megrendítő tragédia történt január elején, amikor holtan találták XVIII. kerületi otthonában az egykori világbajnok kajakozót és közkedvelt reality-szereplőt. Ebben a cikkünkben összefoglaltuk mindazt, ami eddig tudható Dudás Miklós életéről és haláláról.  

 

