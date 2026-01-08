Megszólalt Dudás Miklós nagyapja – felkavaró dolgokat állít unokája haláláról

A Blikknek telefonon sikerült elérnie Dudás Istvánt, aki mérhetetlen fájdalmat érez, hiszen fiát és unokáját is tragikus körülmények közt vesztette el. Dudás Miklós holttestére hétfőn találtak rá XVIII. kerületi lakásában, az édesapját pedig másfél évvel ezelőtt olyan brutálisan összeverték, hogy fél évig kómában feküdt, majd tavaly februárban elhunyt.

Dudás Miklós nagyapja szerint unokáját is agyonverték Fotó: MW

Ezt gondolja Dudás Miklós nagyapja

A nyolcvanas évei elején járó férfi a Blikknek azt mondta, elég sokszor beszélt Mikivel, utoljára a halála előtt nem sokkal.

A fiamat is tönkretették ezek a szemetek, most pedig az unokámat verte meg valaki. Odamehettek hozzá valamilyen ürüggyel és meggyőződésem, hogy őt is egyszerűen agyonverték. Hogy a lakásában vagy lent, nem tudni. Az ágyon volt, amikor rátaláltak”

– árulta el István, aki természetesen nem tudja pontosan, hogy mi történhetett, csak találgat.

Az elkeseredett férfi hozzátette: nem tudja hányan és kik bántalmazták unokáját, de az biztos, hogy a nyakát érte ütés.

Mikike nem volt rossz gyerek, ő egy igazi sportember volt. Fel sem tudom fogni, mi történhetett”

– mondta elcsukló hangon.

Ez történhetett Mikivel az ország egyik legjobb nyomozója szerint

Mint ismert, Dudás Miklós holttestének megtalálásakor, január 5-én még közigazgatási eljárást indítottak a rendőrök. Az Origo információi szerint azonban több testrészén: a fején és a nyakán is voltak gyilkosságra utaló sérülések, ezért kedd óta büntetőeljárásban vizsgálják halála körülményeit. Dr. Kovács Lajos nyugállományú rendőrezredes, Magyarország egyik legismertebb életellenes bűncselekményekre szakosodott nyomozója elmondta portálunknak, mit jelent, amikor halált okozó testi sértés gyanújával indul nyomozás.