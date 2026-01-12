Hétfőn délután ismét kivonultak a hatóságok Dudás Miklós otthonához

Hírlevél
Rendkívüli

35 perce
Olvasási idő: 3 perc
Egy hétre rá, hogy megtalálták a korábbi világbajnok sportoló holttestét, ismét rendőrök, mentők és tűzoltók jelentek meg a helyszínen. A Dudás Miklós lakása környéken élők a hatósági aktivitás okát találgatják.
Dudás Miklós

A Blikk egyik olvasója jelezte hétfőn délután, hogy ismét nagy a felfordulás annál a házánál, ahol a napokban elhunyt kajakos lakott. Pontosan egy héttel azután, hogy megtalálták Dudás Miklós holttestét, ismét rendőrök, mentők és tűzoltók jelentek meg a helyszínen. A tűzoltók öt óra előtt nem sokkal távoztak, majd rövidesen a mentők és a rendőrök is elhagyták a XVIII. kerületi ingatlant.

Ismét rendőrök, mentők és tűzoltók jelentek meg Dudás Miklós lakásánál
Ismét rendőrök, mentők és tűzoltók jelentek meg Dudás Miklós lakásánál Fotó: TV2

Újabb rejtély Dudás Miklós esete kapcsán

Amíg a környéken élők a hatósági aktivitás okát találgatják, a Blikk kérdéseket tett fel a Budapesti Rendőr-főkapitányságnak, akik későbbre ígértek tájékoztatást. Az Országos Mentőszolgálat pedig azt válaszolta a lapnak, hogy a helyszínről egy 40 év körüli férfit szállítottak kórházba. 

Álhírek, találgatások

Eleinte Dudás Miki halálát közigazgatási eljárásban vizsgálták, ám a hatósági boncolás során olyan sérülésekre derült fény, amelyek már büntetőeljárást indokoltak. Ennek nyomán a BRFK Életvédelmi Osztálya halált okozó testi sértés gyanújával rendelt el nyomozást ismeretlen tettes ellen. Miközben a hatóságok továbbra is azt vizsgálják, hogy mi történt pontosan a világbajnok ügyében, egyes portálok már gyanúsítottról írnak. Dudás Miklós halála megrázta az országot, ám a gyász mellé már megjelentek a találgatások és az álhírek is.


 

 

