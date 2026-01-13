Kiderült, mi volt az a nagy felhajtás Dudás Miklós otthonánál

Egy olvasó jelezte a Blikknek, hogy nagy volt a mozgolódás Dudás Miklós otthonánál egy héttel azután, hogy megtalálták a holttestét. Újra rendőrök, mentők és tűzoltók vonultak ki a házhoz hétfő délután. Több egység is dolgozott a helyszínen. A tűzoltók nem sokkal délután öt óra előtt fejezték be az intézkedést, aztán a mentők és a rendőrök is elhagyták a házat. A bulvárlap rákérdezett a rendőröknél, mi történt, ma reggelre érkezett meg a hivatalos válasz.

Dudás Miklós

Fotó: MN archív

Az említett címen a BRFK rendőrei biztonsági intézkedést hajtottak végre, egy embert kórházba vittek. Tájékoztatjuk továbbá, hogy az eset nincs összefüggésben semmilyen más már folyamatban lévő büntetőeljárással”

– írták.

Az Országos Mentőszolgálat pedig azt közölte a lappal, hogy egy 40 év körüli férfit vittek kórházba a helyszínről.

Mi történhetett Dudás Miklóssal?

