Öt kérdés Dudás Miklós rejtélyes halálával kapcsolatban

Január 5-én megrázó hír érkezett: meghalt Dudás Miklós. A mindössze 34 éves sportoló holttestére XVIII. kerületi otthonában találták rá bezárt bejárati ajtó mögött. Akkor még csak közigazgatási eljárás indult az ügyben, másnap viszont bejelentették a rendőrök, hogy halált okozó testi sértés miatt indult nyomozás a rejtélyes haláleset körülményeinek tisztázása érdekében. Azért változtattak, mert a soron kívül elrendelt boncolás során olyan sérüléseket találtak a világbajnok kajakozó testén, amely felvetette annak gyanúját, hogy talán összeverekedett valakivel, ami végül a halálát okozta. Emellett még számtalan kérdésre kell válaszolniuk. A Bors 5 kérdést emelt ki ezekből.

Dudás Miklós rejtélyes halála kapcsán nyomoznak a rendőrök

Fotó: MW archív

1. Zárt ajtó Dudás Miklós lakásánál

Gyerekei édesanyja Szigligeti Ivett és a saját édesanyja talált rá Dudás Miklósra. Csak zárszakértő segítségével tudtak bejutni hozzá, mert a volt sportoló állítólag belülről benne hagyta a bejárati ajtóban a kulcsot. Az eset kapcsán felmerült a kérdés: amennyiben a sportolón kívül más is volt a lakásban, hogy került a kulcs belülről az ajtóba, és hogy tudott kijutni az a valaki? Erre magyarázat lehet az, amit Kovács Lajos nyugalmazott rendőrezredes mondott az Origónak.

Szerinte elképzelhető, hogy Dudás Miklós nem halt meg azonnal a verekedés, dulakodás után, ha egyáltalán volt ilyen.

„Nem akarok következtetéseket levonni, mert nem ismerem a helyszín megállapításait, nem tudom, mi történt a helyszíni szemlén, nem olvastam a jegyzőkönyvet, vagyis nem ismerem a tényeket, csak feltételezgetni tudok. De elképzelhető – hozzáteszem, nem biztos, hogy így történt –,

hogy valahol az utcán volt valamilyen dulakodás vagy verekedés, ha erre utalnak a sérülései.

Ha mozgásképes maradt, lehet, hogy hazament, hazatántorgott, hazavitte a szíve, és közel volt a lakásához.

Lehet, hogy fölment, bement, bezárkózott, mert úgy érezte, hogy lefekszik, kialussza, szóval lehet, hogy nem érezte, hogy nagy veszélyben van.

Ezután állhattak elő azok a tünetek, amelyek miatt beállt a halál, amikor már otthon volt, zárt ajtó mögött. Szóval valahogy így lehetne elképzelni" – magyarázta. Ezt a teóriát erősíti az is, hogy egy informátor szerint van egy szemtanúja a rendőröknek, aki látta a vérző fejű sportolót a lakása előtt.

Még rá is kérdezett, mi történt, amit Dudás ennyivel intézett el: elesett.

Aztán bement a lakásába és bezárta az ajtót. A rendőrség nem erősítette meg, hogy valóban van egy szemtanú. Ha mégis létezik, és igaz az, amit állít, akkor Kovács Lajosnak – ahogy több nagy ügy megoldásánál – most is igaza lesz.