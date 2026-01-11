Hírlevél
Vinícius Júnior a Barcelona ellen taszíthatja le a trónról Ronaldót és Puskást

dudás miklós

Öt kérdés Dudás Miklós rejtélyes halálával kapcsolatban

30 perce
Olvasási idő: 11 perc
Míg 2014-ben a világszintű sikerei miatt ünnepelték, ma mindenki arra kíváncsi, mi vezetett a tragikus halálához. A Bors összeszedte Dudás Miklós halálának öt legrejtélyesebb momentumát.
dudás miklósfontos kérdésekhalálszigligeti ivettkovács lajosnyomozásotthonsérüléssportolóRejtélyes halálesetek

Január 5-én megrázó hír érkezett: meghalt Dudás Miklós. A mindössze 34 éves sportoló holttestére XVIII. kerületi otthonában találták rá bezárt bejárati ajtó mögött. Akkor még csak közigazgatási eljárás indult az ügyben, másnap viszont bejelentették a rendőrök, hogy halált okozó testi sértés miatt indult nyomozás a rejtélyes haláleset körülményeinek tisztázása érdekében. Azért változtattak, mert a soron kívül elrendelt boncolás során olyan sérüléseket találtak a világbajnok kajakozó testén, amely felvetette annak gyanúját, hogy talán összeverekedett valakivel, ami végül a halálát okozta. Emellett még számtalan kérdésre kell válaszolniuk. A Bors 5 kérdést emelt ki ezekből

Dudás Miklós rejtélyes halála kapcsán nyomoznak a rendőrök
Fotó: MW archív

1. Zárt ajtó Dudás Miklós lakásánál

Gyerekei édesanyja Szigligeti Ivett és a saját édesanyja talált rá Dudás Miklósra. Csak zárszakértő segítségével tudtak bejutni hozzá, mert a volt sportoló állítólag belülről benne hagyta a bejárati ajtóban a kulcsot. Az eset kapcsán felmerült a kérdés: amennyiben a sportolón kívül más is volt a lakásban, hogy került a kulcs belülről az ajtóba, és hogy tudott kijutni az a valaki? Erre magyarázat lehet az, amit Kovács Lajos nyugalmazott rendőrezredes mondott az Origónak. 

Szerinte elképzelhető, hogy Dudás Miklós nem halt meg azonnal a verekedés, dulakodás után, ha egyáltalán volt ilyen. 

„Nem akarok következtetéseket levonni, mert nem ismerem a helyszín megállapításait, nem tudom, mi történt a helyszíni szemlén, nem olvastam a jegyzőkönyvet, vagyis nem ismerem a tényeket, csak feltételezgetni tudok. De elképzelhető – hozzáteszem, nem biztos, hogy így történt –, 

hogy valahol az utcán volt valamilyen dulakodás vagy verekedés, ha erre utalnak a sérülései. 

Ha mozgásképes maradt, lehet, hogy hazament, hazatántorgott, hazavitte a szíve, és közel volt a lakásához.

Lehet, hogy fölment, bement, bezárkózott, mert úgy érezte, hogy lefekszik, kialussza, szóval lehet, hogy nem érezte, hogy nagy veszélyben van. 

Ezután állhattak elő azok a tünetek, amelyek miatt beállt a halál, amikor már otthon volt, zárt ajtó mögött. Szóval valahogy így lehetne elképzelni" – magyarázta. Ezt a teóriát erősíti az is, hogy egy informátor szerint van egy szemtanúja a rendőröknek, aki látta a vérző fejű sportolót a lakása előtt. 

Még rá is kérdezett, mi történt, amit Dudás ennyivel intézett el: elesett. 

Aztán bement a lakásába és bezárta az ajtót. A rendőrség nem erősítette meg, hogy valóban van egy szemtanú. Ha mégis létezik, és igaz az, amit állít, akkor Kovács Lajosnak – ahogy több nagy ügy megoldásánál – most is igaza lesz.

2. Utcai támadás vagy lakáson belüli verekedés?

Az előbbi kérdésből következik a második. Sokan hajlanak arra, amit az ország egyik legjobb nyomozója mondott portálunknak, hogy Dudás Miklóst nem az otthonában támadták meg, hanem kint, az utcán. A feltételezések szerint hazament, ahol egy idő után összeesett. Ebben az értelmezésben az is lehetséges, 

hogy a fején és a torkán talált sérülések az esés során keletkezhettek.

A világbajnok holttestére január 5-én találtak rá, a saját otthonában
Fotó: Bors

3. Miért nem hallottak semmit a lakók?

Már a tragédia napján felmerült, hogy Dudás Miklós nem aznap, hanem egy vagy két nappal korábban halt meg. A fent említett szemtanú például azt állítja, hogy ő január 3-án találkozott vele. Ez körülmény újabb kérdéseket vet fel. Többen értetlenül állnak az előtt, hogy ha a sportoló az otthonában verték össze, 

miért nem hallott semmit az új építésű, jellemzően vékony falakkal rendelkező társasház többi lakója.

Egyes vélemények szerint ez a körülmény erősíti annak lehetőségét, hogy a végzetes sérülések nem a lakásban, hanem korábban, az utcán keletkezhettek.

4. Gyilkosság vagy baleset volt Dudás Miklós rejtélyes halála?

A Bors úgy tudja, 

a halott Dudás Miklós arccal lefelé, hason feküdt, fején jól kivehető sérülések voltak, a helyszínen pedig vérnyomokat találtak.

Ha lehet hinni a kiszivárgott információknak, akkor a nyelőcsöve eltört. A sérülések jellege miatt többen úgy vélik, ezek együttesen nem magyarázhatók egyetlen szerencsétlen mozdulattal vagy egy egyszerű eséssel.

Más vélemények ugyanakkor arra hívják fel a figyelmet, hogy a sportoló testalkatát is figyelembe kell venni: 

a több mint két méter magas, jelentős testsúlyú férfi esetében egy rendkívül súlyos, balesetszerű esés is okozhatott olyan sérüléseket, amelyek végzetes következményekkel járhatnak.

Dudás Miki lakásának ajtaja a helyszínelés után
Rendőrségi pecsét a néhai sportoló lakásának ajtaján Fotó: olvasói fotó

5: Volt-e ellensége?

Bár Dudás Miklós köztiszteletben állt, többen felidézték édesapja tragikus halálát. Az ügy annak idején országos visszhangot váltott ki: a férfi egy brutális bántalmazás következtében olyan súlyos megsérült tavaly februárban, hogy kómába esett, amelyből többé nem ébredt fel. 

Dudás Miklós édesapját gyakorlatilag agyonverték.

Egyes vélemények szerint a néhai kajakozó azóta is konfliktusban állhatott az apja halálához köthető körökkel, ezért sokan nem zárják ki, hogy a történteknek ilyen előzménye is lehet. Mások ugyanakkor arra hívják fel a figyelmet, hogy a lakás ajtaján nem találtak erőszakos behatolásra utaló nyomokat. 

Ez alapján feltételezhető: amennyiben valóban járt a lakásban valaki a kérdéses időszakban, azt a sportoló maga engedhette be.

Ezek természetesen csak találgatások, a véres valóság rejtélyes kérdései, amelyekre alighanem majd a nyomozás lezárása után kapunk érdemi választ.

