Öt kérdés Dudás Miklós rejtélyes halálával kapcsolatban

Január 5-én megrázó hír érkezett: meghalt Dudás Miklós. A mindössze 34 éves sportoló holttestére XVIII. kerületi otthonában találták rá bezárt bejárati ajtó mögött. Akkor még csak közigazgatási eljárás indult az ügyben, másnap viszont bejelentették a rendőrök, hogy halált okozó testi sértés miatt indult nyomozás a rejtélyes haláleset körülményeinek tisztázása érdekében. Azért változtattak, mert a soron kívül elrendelt boncolás során olyan sérüléseket találtak a világbajnok kajakozó testén, amely felvetette annak gyanúját, hogy talán összeverekedett valakivel, ami végül a halálát okozta. Emellett még számtalan kérdésre kell válaszolniuk. A Bors 5 kérdést emelt ki ezekből.
1. Zárt ajtó Dudás Miklós lakásánál
Gyerekei édesanyja Szigligeti Ivett és a saját édesanyja talált rá Dudás Miklósra. Csak zárszakértő segítségével tudtak bejutni hozzá, mert a volt sportoló állítólag belülről benne hagyta a bejárati ajtóban a kulcsot. Az eset kapcsán felmerült a kérdés: amennyiben a sportolón kívül más is volt a lakásban, hogy került a kulcs belülről az ajtóba, és hogy tudott kijutni az a valaki? Erre magyarázat lehet az, amit Kovács Lajos nyugalmazott rendőrezredes mondott az Origónak.
Szerinte elképzelhető, hogy Dudás Miklós nem halt meg azonnal a verekedés, dulakodás után, ha egyáltalán volt ilyen.
„Nem akarok következtetéseket levonni, mert nem ismerem a helyszín megállapításait, nem tudom, mi történt a helyszíni szemlén, nem olvastam a jegyzőkönyvet, vagyis nem ismerem a tényeket, csak feltételezgetni tudok. De elképzelhető – hozzáteszem, nem biztos, hogy így történt –,
hogy valahol az utcán volt valamilyen dulakodás vagy verekedés, ha erre utalnak a sérülései.
Ha mozgásképes maradt, lehet, hogy hazament, hazatántorgott, hazavitte a szíve, és közel volt a lakásához.
Lehet, hogy fölment, bement, bezárkózott, mert úgy érezte, hogy lefekszik, kialussza, szóval lehet, hogy nem érezte, hogy nagy veszélyben van.
Ezután állhattak elő azok a tünetek, amelyek miatt beállt a halál, amikor már otthon volt, zárt ajtó mögött. Szóval valahogy így lehetne elképzelni" – magyarázta. Ezt a teóriát erősíti az is, hogy egy informátor szerint van egy szemtanúja a rendőröknek, aki látta a vérző fejű sportolót a lakása előtt.
Még rá is kérdezett, mi történt, amit Dudás ennyivel intézett el: elesett.
Aztán bement a lakásába és bezárta az ajtót. A rendőrség nem erősítette meg, hogy valóban van egy szemtanú. Ha mégis létezik, és igaz az, amit állít, akkor Kovács Lajosnak – ahogy több nagy ügy megoldásánál – most is igaza lesz.
2. Utcai támadás vagy lakáson belüli verekedés?
Az előbbi kérdésből következik a második. Sokan hajlanak arra, amit az ország egyik legjobb nyomozója mondott portálunknak, hogy Dudás Miklóst nem az otthonában támadták meg, hanem kint, az utcán. A feltételezések szerint hazament, ahol egy idő után összeesett. Ebben az értelmezésben az is lehetséges,
hogy a fején és a torkán talált sérülések az esés során keletkezhettek.
3. Miért nem hallottak semmit a lakók?
Már a tragédia napján felmerült, hogy Dudás Miklós nem aznap, hanem egy vagy két nappal korábban halt meg. A fent említett szemtanú például azt állítja, hogy ő január 3-án találkozott vele. Ez körülmény újabb kérdéseket vet fel. Többen értetlenül állnak az előtt, hogy ha a sportoló az otthonában verték össze,
miért nem hallott semmit az új építésű, jellemzően vékony falakkal rendelkező társasház többi lakója.
Egyes vélemények szerint ez a körülmény erősíti annak lehetőségét, hogy a végzetes sérülések nem a lakásban, hanem korábban, az utcán keletkezhettek.
4. Gyilkosság vagy baleset volt Dudás Miklós rejtélyes halála?
A Bors úgy tudja,
a halott Dudás Miklós arccal lefelé, hason feküdt, fején jól kivehető sérülések voltak, a helyszínen pedig vérnyomokat találtak.
Ha lehet hinni a kiszivárgott információknak, akkor a nyelőcsöve eltört. A sérülések jellege miatt többen úgy vélik, ezek együttesen nem magyarázhatók egyetlen szerencsétlen mozdulattal vagy egy egyszerű eséssel.
Más vélemények ugyanakkor arra hívják fel a figyelmet, hogy a sportoló testalkatát is figyelembe kell venni:
a több mint két méter magas, jelentős testsúlyú férfi esetében egy rendkívül súlyos, balesetszerű esés is okozhatott olyan sérüléseket, amelyek végzetes következményekkel járhatnak.
5: Volt-e ellensége?
Bár Dudás Miklós köztiszteletben állt, többen felidézték édesapja tragikus halálát. Az ügy annak idején országos visszhangot váltott ki: a férfi egy brutális bántalmazás következtében olyan súlyos megsérült tavaly februárban, hogy kómába esett, amelyből többé nem ébredt fel.
Dudás Miklós édesapját gyakorlatilag agyonverték.
Egyes vélemények szerint a néhai kajakozó azóta is konfliktusban állhatott az apja halálához köthető körökkel, ezért sokan nem zárják ki, hogy a történteknek ilyen előzménye is lehet. Mások ugyanakkor arra hívják fel a figyelmet, hogy a lakás ajtaján nem találtak erőszakos behatolásra utaló nyomokat.
Ez alapján feltételezhető: amennyiben valóban járt a lakásban valaki a kérdéses időszakban, azt a sportoló maga engedhette be.
Ezek természetesen csak találgatások, a véres valóság rejtélyes kérdései, amelyekre alighanem majd a nyomozás lezárása után kapunk érdemi választ.
