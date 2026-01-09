Horrorisztikus sérülések vezettek Dudás Miklós halálához

Január 5-én holtan találták otthonában Dudás Miklós világbajnok kajakozót. A tragédia kapcsán eleinte a nyomozók kizárták az idegenkezűséget, ám hamarosan büntetőeljárást indítottak, mert az elhunyt rendkívüli boncolása során olyan sérülésekre bukkantak, amelyek miatt halált okozó testi sértés miatt folytatták a nyomozást.

Lakásán találtak holtak a világbajnok kajakozót, Dudás Miklóst

Fotó: Tumbász Hédi

Megverhették vagy megfojtották Dudás Miklóst?

Mint azt korábban megírtuk, a boncolás során a sportoló fején és nyakán találtak súlyos, az élettel összeegyeztethetetlen sérüléseket. A Bors most arról ír, Dudás Miklós légcsöve repedhetett meg és súlyos fejsérüléseket is szenvedett. Mindez ütések, vagy akár folytogatás miatt is bekövetkezhetett. A portál a sportoló egyik közeli ismerősétől úgy tudja, három komoly fejsérülése is volt Dudás Miklósnak.

Ha valóban gyilkosság történt, akkor a hatóságok ugyanazzal a módszerrel deríthetik fel a gyilkos kilétét, mint VV Fani ügyében.