Így találhatják meg Dudás Miklós támadóját

Január 5-én az otthonában találtak tá a halott 34 éves, világbajnok kajakozóra. Dudás Miklós esetében soron kívül elrendelt boncolást végeztek, amelynek során olyan sérüléseket találtak, ami felvetette a halált okozó testi sértés gyanúját.
Szokták tőlünk kérdezni, hogy van-e tökéletes gyilkosság. Van. De a tettesnek ezt tudnia kell cipelnie magában, a lelkében. Ha minden nyomot eltüntet a tettes, például felgyújtja a helyszínt és szénné ég minden, akkor ezek az ügyek úgy szoktak kiderülni, hogy nem bírja a terhet és elmondja”
– mondta a Borsnak Dr. Szeles Géza igazságügyi szakértő, aki 17 évig volt helyszínelő és 20 éven át vett részt boncolásokon.
Mesélt arról a halálesetről, amit balesetként zártak le, de aztán más irányt vett az ügy. Egy férfiról sokáig azt hitték, részegen beleesett egy árokba egy kocsmai vita után és megfulladt, de a gyilkosa elszólta magát. Ez vezetett a holttest exhumálásához. Kiderült, hogy az illető fejbe verte a részeg embert, vagyis emberölés történt és nem baleset.
Az új DNS-vizsgálatok alapvetőek, hiszen a gyilkosságokat nem szkafanderben követik el, a DNS pedig az emberről számtalan helyről, innen-onnan származhat. Egy általam ismert fenyegetős-zsarolós ügyben az illető nem figyelt, pont akkor pottyant le róla egy szőrszál, amikor a bélyeget a borítékra ragasztotta. A tipikus hiba, hogy értékelhető, megtalálható nyomot hagy tettes a helyszínen. De ismétlem: lelkileg is el kell viselni
– közölte a szakember.
Halált okozó testi sértés gyanúja miatt nyomoznak Dudás Miklós ügyében
Az első hírek arról szóltak, hogy holtan találtak rá a 34 éves hírességre. Január 5-én még az sem derült ki, hogy milyen eljárás keretében vizsgálják a halálesetet. Csak másnap tették közzé, hogy a megtalálásának napján még közigazgatási eljárásról volt szó, másnap viszont már halált okozó testi sértésről,
mivel a boncolás során olyan sérüléseket találtak a férfi testén, amelyek arra utaltak, hogy talán verekedett valakivel.
Az Origónak Kovács Lajos ny. rendőrezredes, az ország egyik legjobb nyomozója már napokkal ezelőtt elmondta, miért indult kezdetben közigazgatási eljárás a világbajnok kajakozó ügyében és miért változtattak a gyanún.
Akkor kezdünk el komolyan foglalkozni egy üggyel, ha a halál körülményei tisztázatlanok, vagy a halál oka az. Itt valószínűleg mindkettő fennállt, ezért rendeltek el – nagyon helyesen – egy közigazgatási eljárást. Ez boncolással jár, ezt egy orvosszakértő végzi”
– tette hozzá Dr. Szeles Géza.
Ha az orvosszakértő talál valami olyat, akkor jelzi, hogy álljunk meg, ez emberölés: például, ha a seb jellege, helye miatt nem okozhatta magának. Ha idegenkezűség felmerül, akkor megáll a boncolás, onnantól két szakértőnek kell végezni ezt. Az egyik végzi effektíve a kezével a boncolást, a másik pedig diktálja a látottakat. Nekik a végén egyet kell érteni: ha nem egyeznek, akkor újra megvitatják az esetet, vagy bevonnak egy harmadik szakértőt. A mostani szokványos és helyes ügymenet volt"
– magyarázta.
Az igazságügyi szakértő szerint a sérülések jellege, kiterjedése és száma alapján az esetek túlnyomó részében eldönthető, hogy bántalmazás történt-e, vagy csupán egy esés okozta a halált. Mint mondta, bár előfordulhatnak olyan esetek, amikor nem lehet teljes bizonyossággal állást foglalni,
a nyomozati adatok és az orvosszakértői megállapítások alapján az esetek mintegy 95 százalékában rekonstruálható, mi történt valójában.
