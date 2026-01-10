Hírlevél
Rendkívüli

Döbbenet: kiszivárogtak Putyin és az amerikai elnök beszélgetései – mutatjuk őket

Háború

Trump titkos alkuja után kitört a pánik Moszkvában

dudás miklós

Így találhatják meg Dudás Miklós támadóját

21 perce
Olvasási idő: 9 perc
Létezik-e tökéletes bűncselekmény, és milyen protokoll szerint zajlik egy boncolás? Dr. Szeles Géza igazságügyi szakértő a Dudás Miklós halála kapcsán indult eljárást szokványosnak és szakmailag megalapozottnak nevezte a Borsnak. Mint mondta, boncolás előtt mindig az óvatosság az elsődleges, és nem szerencsés előre kijelenteni, hogy emberölés vagy halált okozó testi sértés történt.
Január 5-én az otthonában találtak tá a halott 34 éves, világbajnok kajakozóra. Dudás Miklós esetében soron kívül elrendelt boncolást végeztek, amelynek során olyan sérüléseket találtak, ami felvetette a halált okozó testi sértés gyanúját.

Dudás Miklós halála váratlan volt, tavaly még édesapját gyászolta 
Fotó: TV2

Szokták tőlünk kérdezni, hogy van-e tökéletes gyilkosság. Van. De a tettesnek ezt tudnia kell cipelnie magában, a lelkében. Ha minden nyomot eltüntet a tettes, például felgyújtja a helyszínt és szénné ég minden, akkor ezek az ügyek úgy szoktak kiderülni, hogy nem bírja a terhet és elmondja” 

mondta a Borsnak Dr. Szeles Géza igazságügyi szakértő, aki 17 évig volt helyszínelő és 20 éven át vett részt boncolásokon.

Mesélt arról a halálesetről, amit balesetként zártak le, de aztán más irányt vett az ügy. Egy férfiról sokáig azt hitték, részegen beleesett egy árokba egy kocsmai vita után és megfulladt, de a gyilkosa elszólta magát. Ez vezetett a holttest exhumálásához. Kiderült, hogy az illető fejbe verte a részeg embert, vagyis emberölés történt és nem baleset.

Az új DNS-vizsgálatok alapvetőek, hiszen a gyilkosságokat nem szkafanderben követik el, a DNS pedig az emberről számtalan helyről, innen-onnan származhat. Egy általam ismert fenyegetős-zsarolós ügyben az illető nem figyelt, pont akkor pottyant le róla egy szőrszál, amikor a bélyeget a borítékra ragasztotta. A tipikus hiba, hogy értékelhető, megtalálható nyomot hagy tettes a helyszínen. De ismétlem: lelkileg is el kell viselni

– közölte a szakember. 

Halált okozó testi sértés gyanúja miatt nyomoznak Dudás Miklós ügyében

Az első hírek arról szóltak, hogy holtan találtak rá a 34 éves hírességre. Január 5-én még az sem derült ki, hogy milyen eljárás keretében vizsgálják a halálesetet. Csak másnap tették közzé, hogy a megtalálásának napján még közigazgatási eljárásról volt szó, másnap viszont már halált okozó testi sértésről, 

mivel a boncolás során olyan sérüléseket találtak a férfi testén, amelyek arra utaltak, hogy talán verekedett valakivel. 

Az Origónak Kovács Lajos ny. rendőrezredes, az ország egyik legjobb nyomozója már napokkal ezelőtt elmondta, miért indult kezdetben közigazgatási eljárás a világbajnok kajakozó ügyében és miért változtattak a gyanún. 

Akkor kezdünk el komolyan foglalkozni egy üggyel, ha a halál körülményei tisztázatlanok, vagy a halál oka az. Itt valószínűleg mindkettő fennállt, ezért rendeltek el – nagyon helyesen – egy közigazgatási eljárást. Ez boncolással jár, ezt egy orvosszakértő végzi”  

–  tette hozzá Dr. Szeles Géza.

Dudás Miki , Dudás Miklós
Dudás Miki esetében indokolt volt a gyors boncolás 
Fotó: MW archív

Ha az orvosszakértő talál valami olyat, akkor jelzi, hogy álljunk meg, ez emberölés: például, ha a seb jellege, helye miatt nem okozhatta magának. Ha idegenkezűség felmerül, akkor megáll a boncolás, onnantól két szakértőnek kell végezni ezt. Az egyik végzi effektíve a kezével a boncolást, a másik pedig diktálja a látottakat. Nekik a végén egyet kell érteni: ha nem egyeznek, akkor újra megvitatják az esetet, vagy bevonnak egy harmadik szakértőt. A mostani szokványos és helyes ügymenet volt" 

– magyarázta.

Az igazságügyi szakértő szerint a sérülések jellege, kiterjedése és száma alapján az esetek túlnyomó részében eldönthető, hogy bántalmazás történt-e, vagy csupán egy esés okozta a halált. Mint mondta, bár előfordulhatnak olyan esetek, amikor nem lehet teljes bizonyossággal állást foglalni, 

a nyomozati adatok és az orvosszakértői megállapítások alapján az esetek mintegy 95 százalékában rekonstruálható, mi történt valójában. 

Dudás Miklós halála kapcsán a nyilvánosságban korábban a nyelőcső-visszérrepedés lehetősége is felmerült. Hogy ezzel kapcsolatban mit mondott a szakember, azt megtudhatja, ha ide kattint!

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár 

  • szóbeli bántalmazás, 
  • lelki bántalmazás, 
  • fizikai bántalmazás, 
  • szexuális erőszak,
  • csalás, 
  • online csalás áldozata, 

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

x

 

