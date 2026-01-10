Így találhatják meg Dudás Miklós támadóját

Január 5-én az otthonában találtak tá a halott 34 éves, világbajnok kajakozóra. Dudás Miklós esetében soron kívül elrendelt boncolást végeztek, amelynek során olyan sérüléseket találtak, ami felvetette a halált okozó testi sértés gyanúját.

Dudás Miklós halála váratlan volt, tavaly még édesapját gyászolta

Szokták tőlünk kérdezni, hogy van-e tökéletes gyilkosság. Van. De a tettesnek ezt tudnia kell cipelnie magában, a lelkében. Ha minden nyomot eltüntet a tettes, például felgyújtja a helyszínt és szénné ég minden, akkor ezek az ügyek úgy szoktak kiderülni, hogy nem bírja a terhet és elmondja”

– mondta a Borsnak Dr. Szeles Géza igazságügyi szakértő, aki 17 évig volt helyszínelő és 20 éven át vett részt boncolásokon.

Mesélt arról a halálesetről, amit balesetként zártak le, de aztán más irányt vett az ügy. Egy férfiról sokáig azt hitték, részegen beleesett egy árokba egy kocsmai vita után és megfulladt, de a gyilkosa elszólta magát. Ez vezetett a holttest exhumálásához. Kiderült, hogy az illető fejbe verte a részeg embert, vagyis emberölés történt és nem baleset.

Az új DNS-vizsgálatok alapvetőek, hiszen a gyilkosságokat nem szkafanderben követik el, a DNS pedig az emberről számtalan helyről, innen-onnan származhat. Egy általam ismert fenyegetős-zsarolós ügyben az illető nem figyelt, pont akkor pottyant le róla egy szőrszál, amikor a bélyeget a borítékra ragasztotta. A tipikus hiba, hogy értékelhető, megtalálható nyomot hagy tettes a helyszínen. De ismétlem: lelkileg is el kell viselni

– közölte a szakember.

Halált okozó testi sértés gyanúja miatt nyomoznak Dudás Miklós ügyében

Az első hírek arról szóltak, hogy holtan találtak rá a 34 éves hírességre. Január 5-én még az sem derült ki, hogy milyen eljárás keretében vizsgálják a halálesetet. Csak másnap tették közzé, hogy a megtalálásának napján még közigazgatási eljárásról volt szó, másnap viszont már halált okozó testi sértésről,

mivel a boncolás során olyan sérüléseket találtak a férfi testén, amelyek arra utaltak, hogy talán verekedett valakivel.

Az Origónak Kovács Lajos ny. rendőrezredes, az ország egyik legjobb nyomozója már napokkal ezelőtt elmondta, miért indult kezdetben közigazgatási eljárás a világbajnok kajakozó ügyében és miért változtattak a gyanún.

Akkor kezdünk el komolyan foglalkozni egy üggyel, ha a halál körülményei tisztázatlanok, vagy a halál oka az. Itt valószínűleg mindkettő fennállt, ezért rendeltek el – nagyon helyesen – egy közigazgatási eljárást. Ez boncolással jár, ezt egy orvosszakértő végzi”

– tette hozzá Dr. Szeles Géza.