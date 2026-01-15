Dudás Miklós-ügy: mutatunk valamit, ami talán megoldhatja a rejtélyt

Január 5-én tudtuk meg: meghalt Dudás Miklós. A 34 éves világbajnok kajakozó holttestére XVIII. kerületi otthonában találták rá. Amikor édesanyja és két gyermeke anyja megpróbált hozzá bejutni, rájöttek, hogy be van zárva a bejárati ajtó. Zárszakértővel tudtak bejutni. Közigazgatási eljárás indult az ügyben, másnap viszont bejelentették a rendőrök, hogy halált okozó testi sértés miatt nyomoznak a rejtélyes haláleset körülményeinek tisztázása érdekében. Azért változtattak, mert boncolás során olyan sérüléseket találtak a sportoló holttestén, amely felvetette annak gyanúját, hogy talán összeverekedett valakivel, és végül ebbe halt bele. Édesanyja volt az, aki elárulta, hogy a házban nincsenek kamerák, amelyek segíthetik a rendőrök munkáját, de a Bors munkatársa észrevett valamit a helyszínen.

Dudás Miklós otthonánál, a házban nincs kamera, az utcán sincs. Az épület bejáratához közel azonban két épületre is szereltek kamerákat, kérdés, hogy ezek működtek-e. A sportoló lakása az épület másik felében található Fotó: Bors

Ahogy pár napja írtuk, talán van segítsége a nyomozóknak. Egy szemtanú, aki két nappal azelőtt, hogy rányitottak Dudás Miklós holttestére, vagyis január 3-án találkozott a vérző fejű volt sportolóval, és beszélt is vele. Állítólag a lépcsőházban futottak össze, a világbajnok kajakozó lakása előtt.

A férfi rákérdezett, hogy mi történt, mire Dudás csak annyit mondott: elesett, aztán bement és magára zárta az ajtót.

Dr. Kovács Lajos nyugállományú rendőrezredes, Magyarország egyik legismertebb és legjobb életellenes bűncselekményekre szakosodott nyomozója magyarázta el az Origónak, mit jelent a halált okozó testi sértés gyanúja és azt is elmondta, szerinte mi történhetett.

Vajon tényleg van egy szemtanú, aki látta Dudás Miklóst vérző fejjel?

„Nem akarok következtetéseket levonni, mert nem ismerem a helyszín megállapításait, nem tudom, mi történt a helyszíni szemlén, nem olvastam a jegyzőkönyvet, vagyis nem ismerem a tényeket, csak feltételezgetni tudok. De elképzelhető – hozzáteszem, nem biztos, hogy így történt –,

hogy valahol az utcán volt valamilyen dulakodás vagy verekedés, ha erre utalnak a sérülései.

Ha mozgásképes maradt, lehet, hogy hazament, hazatántorgott, hazavitte a szíve, és közel volt a lakásához.

Lehet, hogy fölment, bement, bezárkózott, mert úgy érezte, hogy lefekszik, kialussza, szóval lehet, hogy nem érezte, hogy nagy veszélyben van.

Ezután állhattak elő azok a tünetek, amelyek miatt beállt a halál, amikor már otthon volt, zárt ajtó mögött. Szóval valahogy így lehetne elképzelni" – magyarázta. Ha igaz az, amit a szemtanú állít, akkor Kovács Lajosnak – ahogy több nagy ügy megoldásánál – most is igaza lesz.