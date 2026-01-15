Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor kemény üzenetet küldött Brüsszelnek

Ezt látnia kell!

Lélegzetvisszafojtva figyel a világ: brutális gépszörny gördül ki a NASA hangárjából

dudás miklós

Dudás Miklós-ügy: mutatunk valamit, ami talán megoldhatja a rejtélyt

31 perce
Olvasási idő: 9 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Közel két héttel a tragédia után is rengeteg a kérdés a világbajnok kajakozó halála körül. Dudás Miklós ügyében több álhír is megjelent a napokban, az viszont biztos, hogy halált okozó testi sértés miatt indult nyomozás, mivel boncoláskor felmerült, hogy a halálát akár verekedés is okozhatta. A Bors felfedezett valamit, ami segíthet tisztázni, volt-e támadó és ha igen, kicsoda.
Link másolása
Vágólapra másolva!
dudás miklóskovács lajosnyomozástérfigyelő kamerákbrfktámadóhalálszemtanúrendőrségverekedés

Január 5-én tudtuk meg: meghalt Dudás Miklós. A 34 éves világbajnok kajakozó holttestére XVIII. kerületi otthonában találták rá. Amikor édesanyja és két gyermeke anyja megpróbált hozzá bejutni, rájöttek, hogy be van zárva a bejárati ajtó. Zárszakértővel tudtak bejutni. Közigazgatási eljárás indult az ügyben, másnap viszont bejelentették a rendőrök, hogy halált okozó testi sértés miatt nyomoznak a rejtélyes haláleset körülményeinek tisztázása érdekében. Azért változtattak, mert boncolás során olyan sérüléseket találtak a sportoló holttestén, amely felvetette annak gyanúját, hogy talán összeverekedett valakivel, és végül ebbe halt bele. Édesanyja volt az, aki elárulta, hogy a házban nincsenek kamerák, amelyek segíthetik a rendőrök munkáját, de a Bors munkatársa észrevett valamit a helyszínen.

Dudás Miklós otthonánál
Dudás Miklós otthonánál, a házban nincs kamera, az utcán sincs. Az épület bejáratához közel azonban két épületre is szereltek kamerákat, kérdés, hogy ezek működtek-e. A sportoló lakása az épület másik felében található Fotó: Bors

Ahogy pár napja írtuk, talán van segítsége a nyomozóknak. Egy szemtanú, aki két nappal azelőtt, hogy rányitottak Dudás Miklós holttestére, vagyis január 3-án találkozott a vérző fejű volt sportolóval, és beszélt is vele. Állítólag a lépcsőházban futottak össze, a világbajnok kajakozó lakása előtt. 

A férfi rákérdezett, hogy mi történt, mire Dudás csak annyit mondott: elesett, aztán bement és magára zárta az ajtót. 

Dr. Kovács Lajos nyugállományú rendőrezredes, Magyarország egyik legismertebb és legjobb életellenes bűncselekményekre szakosodott nyomozója magyarázta el az Origónak, mit jelent a halált okozó testi sértés gyanúja és azt is elmondta, szerinte mi történhetett. 

Vajon tényleg van egy szemtanú, aki látta Dudás Miklóst vérző fejjel? 

„Nem akarok következtetéseket levonni, mert nem ismerem a helyszín megállapításait, nem tudom, mi történt a helyszíni szemlén, nem olvastam a jegyzőkönyvet, vagyis nem ismerem a tényeket, csak feltételezgetni tudok. De elképzelhető – hozzáteszem, nem biztos, hogy így történt –, 

hogy valahol az utcán volt valamilyen dulakodás vagy verekedés, ha erre utalnak a sérülései. 

Ha mozgásképes maradt, lehet, hogy hazament, hazatántorgott, hazavitte a szíve, és közel volt a lakásához.

Lehet, hogy fölment, bement, bezárkózott, mert úgy érezte, hogy lefekszik, kialussza, szóval lehet, hogy nem érezte, hogy nagy veszélyben van. 

Ezután állhattak elő azok a tünetek, amelyek miatt beállt a halál, amikor már otthon volt, zárt ajtó mögött. Szóval valahogy így lehetne elképzelni" – magyarázta. Ha igaz az, amit a szemtanú állít, akkor Kovács Lajosnak – ahogy több nagy ügy megoldásánál – most is igaza lesz.

A Kovács Lajossal készített teljes interjúnkat ide kattintva olvashatja el!

A rendőrség székházában állítólag már kikérdezték a szemtanút. Az informátor azt mondta a story.hu-nak, hogy kamerafelvétel is alátámasztja, hogy a tragédia előtt találkoztak, és beszéltek egymással, emellett a környéken élők is megerősítették, hogy látták a sérült Dudás Miklóst. A bulvárlapnak a rendőrök nem erősítették meg az információt, csak ennyit közöltek velük: 

Tájékoztatjuk, hogy az ügyben közleményt tettünk közzé. A nyomozás során a BRFK az eset összes körülményét vizsgálja, a szükséges eljárási cselekmények folyamatban vannak. Ezen felül további tájékoztatást jelenleg nem áll módunkban adni” 

– írták.

Mit láttak a helyszínen, ami segíthet megoldani a Dudás Miklós-ügyet?

A Bors munkatársai a Dudás család társasházánál nem láttak térfigyelő kamerákat az utcán, ugyanakkor az elkerített tömb mellett álló intézmény falán észrevettek egy kamerára emlékeztető szerkezetet, és nem ez volt az egyetlen. A társasház bejáratával szemben lévő egyik porta ajtaja felett szintén van egy térfigyelőhöz hasonló eszköz, amely figyelhette az utcát.

Amennyiben a sportoló a háza előtt verekedett össze valakivel, és a támadó a bejárattól jobbra indult el, nem kizárt, hogy legalább az egyik rögzíthette a mozgását.

Ugyanakkor elképzelhető, hogy egyik sem működött, más irányba álltak, vagy csak álkamerákról van szó. Hogy ezek közül melyik igaz, egyelőre nem tudni. Ez is csak egy a haláleset körüli számos nyitott kérdés közül, amelyből az öt legfontosabbra ebben a cikkünkben kerestük a válaszokat.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár 

  • szóbeli bántalmazás, 
  • lelki bántalmazás, 
  • fizikai bántalmazás, 
  • szexuális erőszak,
  • csalás, 
  • online csalás áldozata, 

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

x

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!