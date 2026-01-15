Dudás Miklós-ügy: mutatunk valamit, ami talán megoldhatja a rejtélyt

Január 5-én tudtuk meg: meghalt Dudás Miklós. A 34 éves világbajnok kajakozó holttestére XVIII. kerületi otthonában találták rá. Amikor édesanyja és két gyermeke anyja megpróbált hozzá bejutni, rájöttek, hogy be van zárva a bejárati ajtó. Zárszakértővel tudtak bejutni. Közigazgatási eljárás indult az ügyben, másnap viszont bejelentették a rendőrök, hogy halált okozó testi sértés miatt nyomoznak a rejtélyes haláleset körülményeinek tisztázása érdekében. Azért változtattak, mert boncolás során olyan sérüléseket találtak a sportoló holttestén, amely felvetette annak gyanúját, hogy talán összeverekedett valakivel, és végül ebbe halt bele. Édesanyja volt az, aki elárulta, hogy a házban nincsenek kamerák, amelyek segíthetik a rendőrök munkáját, de a Bors munkatársa észrevett valamit a helyszínen.
Ahogy pár napja írtuk, talán van segítsége a nyomozóknak. Egy szemtanú, aki két nappal azelőtt, hogy rányitottak Dudás Miklós holttestére, vagyis január 3-án találkozott a vérző fejű volt sportolóval, és beszélt is vele. Állítólag a lépcsőházban futottak össze, a világbajnok kajakozó lakása előtt.
A férfi rákérdezett, hogy mi történt, mire Dudás csak annyit mondott: elesett, aztán bement és magára zárta az ajtót.
Dr. Kovács Lajos nyugállományú rendőrezredes, Magyarország egyik legismertebb és legjobb életellenes bűncselekményekre szakosodott nyomozója magyarázta el az Origónak, mit jelent a halált okozó testi sértés gyanúja és azt is elmondta, szerinte mi történhetett.
Vajon tényleg van egy szemtanú, aki látta Dudás Miklóst vérző fejjel?
„Nem akarok következtetéseket levonni, mert nem ismerem a helyszín megállapításait, nem tudom, mi történt a helyszíni szemlén, nem olvastam a jegyzőkönyvet, vagyis nem ismerem a tényeket, csak feltételezgetni tudok. De elképzelhető – hozzáteszem, nem biztos, hogy így történt –,
hogy valahol az utcán volt valamilyen dulakodás vagy verekedés, ha erre utalnak a sérülései.
Ha mozgásképes maradt, lehet, hogy hazament, hazatántorgott, hazavitte a szíve, és közel volt a lakásához.
Lehet, hogy fölment, bement, bezárkózott, mert úgy érezte, hogy lefekszik, kialussza, szóval lehet, hogy nem érezte, hogy nagy veszélyben van.
Ezután állhattak elő azok a tünetek, amelyek miatt beállt a halál, amikor már otthon volt, zárt ajtó mögött. Szóval valahogy így lehetne elképzelni" – magyarázta. Ha igaz az, amit a szemtanú állít, akkor Kovács Lajosnak – ahogy több nagy ügy megoldásánál – most is igaza lesz.
A Kovács Lajossal készített teljes interjúnkat ide kattintva olvashatja el!
A rendőrség székházában állítólag már kikérdezték a szemtanút. Az informátor azt mondta a story.hu-nak, hogy kamerafelvétel is alátámasztja, hogy a tragédia előtt találkoztak, és beszéltek egymással, emellett a környéken élők is megerősítették, hogy látták a sérült Dudás Miklóst. A bulvárlapnak a rendőrök nem erősítették meg az információt, csak ennyit közöltek velük:
Tájékoztatjuk, hogy az ügyben közleményt tettünk közzé. A nyomozás során a BRFK az eset összes körülményét vizsgálja, a szükséges eljárási cselekmények folyamatban vannak. Ezen felül további tájékoztatást jelenleg nem áll módunkban adni”
– írták.
Mit láttak a helyszínen, ami segíthet megoldani a Dudás Miklós-ügyet?
A Bors munkatársai a Dudás család társasházánál nem láttak térfigyelő kamerákat az utcán, ugyanakkor az elkerített tömb mellett álló intézmény falán észrevettek egy kamerára emlékeztető szerkezetet, és nem ez volt az egyetlen. A társasház bejáratával szemben lévő egyik porta ajtaja felett szintén van egy térfigyelőhöz hasonló eszköz, amely figyelhette az utcát.
Amennyiben a sportoló a háza előtt verekedett össze valakivel, és a támadó a bejárattól jobbra indult el, nem kizárt, hogy legalább az egyik rögzíthette a mozgását.
Ugyanakkor elképzelhető, hogy egyik sem működött, más irányba álltak, vagy csak álkamerákról van szó. Hogy ezek közül melyik igaz, egyelőre nem tudni. Ez is csak egy a haláleset körüli számos nyitott kérdés közül, amelyből az öt legfontosabbra ebben a cikkünkben kerestük a válaszokat.
