Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Háború

A teljes összeomlás szélén az ukránok: a háború legvéresebb szakasza jön

Látta már?

Macront veri a felesége? - az internet szerint képen a bizonyíték 

dudás miklós

Mutatjuk, mi az, ami biztosan hazugság a Dudás Miklós-ügyben

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A világbajnok kajakozó halála továbbra sem hagyja nyugodni a nyilvánosságot, az ügy körül rengeteg a találgatás és az érzelmekkel terhelt reakció. Dudás Miklós tragédiáját egyesek most tudatosan kihasználják: az interneten egyre több hamis fotó, manipulált tartalom és valótlan információ jelenik meg, amelyek félrevezetik az olvasókat, és sok esetben kegyeletsértő módon próbálnak figyelmet és kattintásokat generálni.
Link másolása
Vágólapra másolva!
dudás miklóshalálkovács lajoshazugságfakehamisálhírtesti sértésnyomozóvilágbajnok

Január elején sokkolta a közvéleményt a hír, hogy meghalt Dudás Miklós. A mindössze 34 éves világbajnok kajakozót a XVIII. kerületi lakásában találták holtan. A hozzátartozók csak nehezen tudtak bejutni hozzá, mivel a bejárati ajtó zárva volt, úgyhogy szakember segítségére volt szükségük. A hatóságok kezdetben közigazgatási eljárás keretében vizsgálták az esetet, de hamar fordulat történt az ügyben. A rendőrség tájékoztatása szerint január 6-tól halált okozó testi sértés gyanújával nyomoznak az ügyben, miután az igazságügyi boncolás során olyan sérülésekre bukkantak a holttesten, amelyek nem zárják ki, hogy valakivel verekedett a halála előtt. Amíg az ország azt próbálja kitalálni, mi történhetett, ahogy mi is megkérdeztük erről az ország egyik legjobb nyomozóját, dr. Kovács Lajos nyugalmazott rendőrezredest, vannak, akik azzal szórakoznak, hogy hamis képeket készítenek Dudás Miklósról – írja a Bors.

Egy valódi felvétel részlete, amin valóban a tragikus sorsú Dudás Miklós látható
Egy valódi felvétel részlete, amin valóban a tragikus sorsú Dudás Miklós látható Fotó: TV2

Ezek nem igazi képek Dudás Miklósról

Azután, hogy a Dudás Miklós temetése időpontjáról hamis információk árasztották el a közösségi oldalakat, borítékolható volt, hogy előbb-utóbb a mesterséges intelligenciát is bevetik a történet kiszínezésére. Ennek megfelelően már olyan, MI segítségével generált képek is megjelentek az interneten, amelyek állítólag a bűncselekmény helyszínét mutatják be.

image

A hamis fotók között akadnak olyanok, amelyeken világbajnok kajakozó lakását és a feltételezett felfordulást próbálják meg "dokumentálni”, más képeken pedig elmosva, kikockázva a súlyos fejsérülését lehet látni.

image

Sőt, olyan fotók is keringenek a neten, amelyek biztonsági kamerás felvételnek tűnnek, és azt a látszatot keltik, mintha rekonstruálható lenne, mi történt a lakásban azon a napon, amikor a sportoló meghalt. 

Aki azt állítja, hogy ezek a képek igaziak, az hazudik.

image

Ezek a képek tehát nem valódiak, de ezt nehéz megállapítani, 

így könnyen megtéveszthetnek vele embereket. Ezzel pedig újabb találgatásokra adhatnak okot a tragédia körülményeivel kapcsolatban, amiről egyelőre még semmi biztosat nem tudunk, hiszen még dolgoznak a Dudás Miklós-ügyön a budapesti nyomozók. 

@borsonline

Előkerült egy férfi, aki utoljára láthatta élve Dudás Mikit! A mai napig homály fedi Dudás Miki tragikus halálának körülményeit. Míg eleinte a rendőrség kizárta az idegenkezűséget,  január 6-án halált okozó testi sértés bűntettének gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen rendelt el nyomozást. De előkerülhetett egy személy, aki kulcsfontosságú lehet az ügyben. #bors #dudásmiki #gyász #rendőrség #nyomozás

♬ eredeti hang – Bors - Bors

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!