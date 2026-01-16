Mutatjuk, mi az, ami biztosan hazugság a Dudás Miklós-ügyben

Január elején sokkolta a közvéleményt a hír, hogy meghalt Dudás Miklós. A mindössze 34 éves világbajnok kajakozót a XVIII. kerületi lakásában találták holtan. A hozzátartozók csak nehezen tudtak bejutni hozzá, mivel a bejárati ajtó zárva volt, úgyhogy szakember segítségére volt szükségük. A hatóságok kezdetben közigazgatási eljárás keretében vizsgálták az esetet, de hamar fordulat történt az ügyben. A rendőrség tájékoztatása szerint január 6-tól halált okozó testi sértés gyanújával nyomoznak az ügyben, miután az igazságügyi boncolás során olyan sérülésekre bukkantak a holttesten, amelyek nem zárják ki, hogy valakivel verekedett a halála előtt. Amíg az ország azt próbálja kitalálni, mi történhetett, ahogy mi is megkérdeztük erről az ország egyik legjobb nyomozóját, dr. Kovács Lajos nyugalmazott rendőrezredest, vannak, akik azzal szórakoznak, hogy hamis képeket készítenek Dudás Miklósról – írja a Bors.

Egy valódi felvétel részlete, amin valóban a tragikus sorsú Dudás Miklós látható Fotó: TV2

Ezek nem igazi képek Dudás Miklósról

Azután, hogy a Dudás Miklós temetése időpontjáról hamis információk árasztották el a közösségi oldalakat, borítékolható volt, hogy előbb-utóbb a mesterséges intelligenciát is bevetik a történet kiszínezésére. Ennek megfelelően már olyan, MI segítségével generált képek is megjelentek az interneten, amelyek állítólag a bűncselekmény helyszínét mutatják be.

A hamis fotók között akadnak olyanok, amelyeken világbajnok kajakozó lakását és a feltételezett felfordulást próbálják meg "dokumentálni”, más képeken pedig elmosva, kikockázva a súlyos fejsérülését lehet látni.

Sőt, olyan fotók is keringenek a neten, amelyek biztonsági kamerás felvételnek tűnnek, és azt a látszatot keltik, mintha rekonstruálható lenne, mi történt a lakásban azon a napon, amikor a sportoló meghalt.

Aki azt állítja, hogy ezek a képek igaziak, az hazudik.

Ezek a képek tehát nem valódiak, de ezt nehéz megállapítani,

így könnyen megtéveszthetnek vele embereket. Ezzel pedig újabb találgatásokra adhatnak okot a tragédia körülményeivel kapcsolatban, amiről egyelőre még semmi biztosat nem tudunk, hiszen még dolgoznak a Dudás Miklós-ügyön a budapesti nyomozók.