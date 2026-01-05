Szívszorító Dudás Miklós utolsó posztja

Saját otthonában talált rá párja az egykori világbajnok kajakozó holttestére január 5-én napközben. Dudás Miklós halála érthetően rendkívül megviselte a kétgyermekes édesanyát: a volt sportoló és Szigligeti Ivett ugyanis két közös gyermeket nevelt. Nara 6 évesen, Miló 3 évesen vesztette el az édesapját, az egykori kajakost, aki tragikusan fiatalon, mindössze 34 évesen halt meg. Ahogy írtuk, Ivett sokkos állapotba került, amikor rájött, hogy szerelme nincs többé.

Dudás Miklós ünnepel a 2012-es londoni olimpiai játékok kajak-kenu 200 méteres egyéni (K1) férfi elődöntőjében

Fotó: DAMIEN MEYER / AFP

Ez volt Dudás Miklós utolsó posztja

A világbajnok kajakos a halála előtti utolsó Facebook-posztjában kisfiának üzent egy aranyos fotó mellett.

3 éves vagy, Drága Kincsünk! Büszke és szerencsés ember vagyok, hogy az Apukád lehetek”

– olvasható az utolsó bejegyzésében.

A Blikk újságírója elérte a gyászoló özvegyet, aki annyira összeomlott attól, hogy meghalt Dudás Miklós, hogy csak zokogni tudott a telefonban.

Tájékoztatjuk, hogy egy XVIII. kerületi lakásban 2026. január 5-én 11 óra 22 perc körül holtan találtak egy 34 éves férfit. A helyszínen a Budapesti Rendőr-Főkapitányság megkezdte a szemlét és a körülmények tisztázását”

– áll a rendőrség közleményében ez ügyben.

Még nem tudni, hogy mi okozta Dudás Miklós halálát.

Ha ide kattint, megtudhatja, hogyan reagált jóbarátja halálhírére Aurelio!

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár

szóbeli bántalmazás,

lelki bántalmazás,

fizikai bántalmazás,

szexuális erőszak,

csalás,

online csalás áldozata,

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.

x