Dudás Miklós kettős élete: a mosolygós bajnok, akit belül felemésztett a gyász és a teher

Felfoghatatlan tragédia vetett véget a mindössze 34 éves korábbi világbajnok kajakos életének, akire budapesti lakásában találtak rá holtan január 5-én. Bár családja és barátai bíztak benne, hogy a közelmúltbeli nehéz időszak után új életet kezd és edzőként tér vissza a sporthoz, a sors közbeszólt: Dudás Miklós élettelen testét korábbi párja jelzésére találták meg a hatóságok a belülről bezárt ingatlanban.
A helyszínre érkezőket szívszorító látvány fogadta, ugyanis a férfi hűséges kiskutyája, Baba egy pillanatra sem tágított gazdája mellől. Az egykori kajakozó halálának pontos körülményeit még vizsgálják, de az egész sporttársadalmat megrázta a hír, hogy a tehetséges sportoló már soha nem valósíthatja meg edzői álmait.
Sok kérdést felvetett halála
Már az első napokban döbbenetes fordulatot vett a világbajnok kajakos, Dudás Miklós halálának ügye: bár a rendőrség eleinte balesetre gyanakodott, a soron kívüli boncolás hátborzongató eredményt hozott.
A szakértők ugyanis olyan súlyos sérüléseket fedeztek fel a 34 éves sportoló fején és nyakán, amelyek alapján már halált okozó testi sértés gyanújával, ismeretlen tettes ellen nyomoz a BRFK Életvédelmi Osztálya.
A detektívek most versenyt futnak az idővel, hogy rekonstruálják a kajakos utolsó napjait. A nyomozásról keveset tudni, ám van néhány olyan körülmény amely az ilyen ügyekben döntő lehet.
- A telefonadatok elemzése során átvizsgálják az áldozat híváslistáit és üzeneteit;
- A tanúk felkutatása kulcsfontosságú: mindenkit kihallgatnak, akivel a tragédia előtt kapcsolatba lépett Dudás Miklós;
- A szakértői vizsgálatoknak tisztáznia kell, hogy a sérülések egy végzetes esésből erednek, vagy valaki bántalmazta a londoni olimpia hatodik helyezettjét.
Dudás Miklós nemcsak a vízen volt állócsillag, hanem a képernyőn is, hiszen a Sztárbox egyik legkarakteresebb szereplőjeként az egész ország szívébe belopta magát. Most mindenki arra vár, kiderüljön az igazság: tragikus baleset vagy brutális bűncselekmény oltotta ki a fiatal bajnok életét?
A csillogó felszín alatt Dudás Miklós egyre súlyosabb terheket cipelt: a sportoló, aki a külvilág felé mindig a mosolygós arcát mutatta, belül a gyász és a családfenntartó szerep súlya alatt roskadozott.
Édesapja tragikus elvesztése után rá hárult a feladat, hogy támogassa gyászoló édesanyját és egyben tartsa a családot, miközben a pesterzsébeti piacon lévő üzleteik irányítása is az ő nyakába szakadt.
A megélhetésért folytatott küzdelem azonban felemésztette az erejét. A három üzletből egyet már korábban kénytelenek voltak feladni, a világbajnok halálával pedig most a maradék két bolt és a család teljes anyagi biztonsága is végveszélybe került. A tragédia körül egyre több elmélet lát napvilágot: sokan meggyőződéssel vallják, hogy Miklós korai halála és édesapja tavalyi, szintén megrázó elvesztése között baljós összefüggés feszülhet.
Egy pletyka indíthatott el mindent
A Dudás családot sújtó tragédiasorozat egy rosszindulatú piaci pletykával vette kezdetét, amely szisztematikusan mérgezte meg a szülők házasságát.
A gyanúsítgatások és titkos hívások után Dudás István úgy döntött, pontot tesz az ügy végére:
találkozót beszélt meg a rágalmazóval egy pestszentlőrinci benzinkúton, bízva a tisztességes, „ember-ember elleni” tárgyalásban.
A megbékélés helyett azonban brutális csapda várta őket. Míg Dudás István és fia, Miklós a megbeszéltek szerint csak egy-egy kísérővel érkezett, a pletykát terjesztő nő egy egész boxolókból álló különítményt hívott erősítésnek. A világbajnok kajakos tehetetlenül nézte végig az alig tízméternyire zajló mészárlást: két autóból hatan rontottak rá az apjára.
Miklós füleiben haláláig ott csenghetett a végzetes reccsenés, amikor édesapja feje a betonba csapódott az ütésektől.
Dudás István többé nem nyitotta ki a szemét, fél év kóma után, tavaly februárban feladta a küzdelmet. A tettesekre ugyan másfél napon belül lecsapott a rendőrség és jelenleg is zajlik ellenük a büntetőper, a család életét azonban már semmi sem hozhatja helyre.
Nem fogom fel ép ésszel, de nem is akarom felfogni. Nem tudom, miképpen lehet túlélni ezt a tragédiát. Elmondani nem tudom, mit érzek most, mekkora a fájdalmam”
– vallott mély fájdalmáról a Blikknek a világbajnok megtört édesanyja. Az asszony sorsa rendkívül tragikusra fordult: alig egy éve veszítette el férjét egy brutális benzinkúti leszámolás következtében, most pedig fiát kell gyászolnia, akit holtan találtak lakásában. A fájdalmat tovább tetézi a bizonytalanság és a gyanú, miszerint gyermekét is bántalmazhatták a halála előtt, így a családnak a gyász mellett ismét a rendőrségi nyomozás nehézségeivel kell szembenéznie.
Új életet akart kezdeni Dudás Miklós
Dudás Miklós egy érzelmi hullámvasút után próbált új életet kezdeni: a vízparttól eltávolodva személyi edzőként kereste a kiutat a múlt árnyai közül.
Karrierje 2016-ban bicsaklott meg először, amikor egy doppingvétség miatt közel három évre száműzték a versenypályákról, ám a bajnok nem adta fel.
2018-ban üstökösként tért vissza és Európa-bajnoki, valamint világbajnoki bronzérmekkel bizonyította tehetségét, mielőtt 2021-ben végleg letette a lapátot.
Kárai Péter, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség alelnöke egy hatalmas szívű, végtelenül segítőkész férfit írt le egy korábbi interjúban, aki bár tisztában volt saját démonaival és hibáival, végül
mégsem tudott kitörni romboló életmódjának fogságából.
Sok forgatókönyv született haláláról
A világbajnok halála körül tornyosuló ellentmondások egy szövevényes krimi forgatókönyvét idézik: miközben a lakásban talált jelentős mennyiségű vér és az idegenkezűségre utaló sebek brutális támadásról árulkodnak, a belülről bezárt ajtó és a zárban lévő kulcs zavarba ejtette a nyomozókat.
Az ügy súlyát jelzi, hogy az ország egyik legnevesebb detektívje, a legendás „döglött ügyek osztályát” vezető Kovács Lajos is megszólalt az esettel kapcsolatban.
A nyugalmazott ezredes, aki korábban olyan hírhedt bűnözők nyomába eredt, mint Magda Marinko vagy a móri mészárosok. A szakember több forgatókönyvet is felvázolt arra, mi történhetett:
- A "hazatérő" áldozat: lehetséges, hogy Dudást az utcán érte támadás, majd sérülten hazatámolygott, magára zárta az ajtót, abban a hitben, hogy kiheverheti a bántalmazást;
- A végzetes baleset: nem zárható ki, hogy a sportoló rosszul lett és az esés következtében szerzett halálos sérüléseket;
- A leszakadt kötél teóriája: Kovács szerint a nyaki sérüléseket akár egy kudarcba fulladt öngyilkossági kísérlet – egy elszakadt kötél – is okozhatta;
- A bizalmi kör: elképzelhető, hogy az áldozat maga engedte be gyilkosát, aki a bűntett után a lakásban rekedt kulcsot hátrahagyva távozott.
A rejtélyt tovább fokozza egy frissen előkerült szemtanú beszámolója.
A társasház egyik alkalmazottja azt állítja: két nappal a tragédia előtt látta a világbajnokot, amint vérző fejjel ért haza. Amikor megkérdezte, mi történt, Dudás csak annyit vetett oda: „Elestem.” Vajon tényleg csak egy szerencsétlen esés volt, vagy a bajnok már akkor is az életéért futott, de titkolni próbálta a rá leselkedő veszélyt?
Viharos szerelem
Szigligeti Ivett a Borsnak adott nyilatkozatában egy érzelmektől túlfűtött, hullámhegyekkel és hullámvölgyekkel teli viszonyról beszélt, amelyben a szakításokat mindig újabb békülések követték. Bár a szerelmi kapcsolatuk végül zátonyra futott,
két gyermekük, Nara és Miló születése olyan erős kapcsot teremtett közöttük, amely a különköltözés után is egyben tartotta a családot.
Az egykori élettárs szerint Dudás Miklós rajongásig szerette a gyermekeit és példás édesapaként vett részt az életükben. Rengeteg közös élményt gyűjtöttek, a sportoló pedig minden alkalmat megragadott, hogy minőségi időt tölthessen velük, így a kicsik számára ő volt a biztos pont és a legfőbb játszótárs.
Dudás Miklós élete és halála egyaránt súlyos ellentmondásokkal volt teli: a világbajnoki dicsőség és a televíziós népszerűség csillogása mögött egy tragédiáktól sújtott, családjáért aggódó és saját démonaival küzdő férfi képe rajzolódik ki. Miközben a közvélemény a benzinkúti leszámolás és a rejtélyes haláleset közötti sötét összefüggéseket találgatja, a hatóságok pedig válaszokat keresnek a bezárt ajtók mögötti titkokra, a sporttársadalom egy hatalmas szívű bajnokot, gyermekei pedig az imádott édesapjukat gyászolják. A tragédiasorozat végére csak a precíz nyomozati munka tehet pontot, de az űrt, amit a mindössze 34 évesen elhunyt kajakos hagyott maga után, semmilyen ítélet nem töltheti már be.