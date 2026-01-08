Ez történhetett Dudás Miklóssal az ország egyik legjobb nyomozója szerint

Ahogy az Origo is megírta, január 5-én holtan találták Dudás Miklóst a lakásán, kedden már fel is boncolták a világbajnok kajakozó holttestét. Információink szerint több testrészén is voltak gyilkosságra utaló sérülések, a fején és a nyakán is, ami miatt büntetőeljárásban vizsgálják a halála körülményeit. Ismert: hétfőn még csak közigazgatási eljárást indítottak a rendőrök.

Kovács Lajos a Dudás Miklós-ügyről kérdeztük (illusztráció)

Fotó: Nagy Béla

Ezt államigazgatási eljárásnak hívták régen, a mai hivatalos elnevezés a közigazgatási eljárás. Ha bármilyen esemény kivizsgálására lépéseket, intézkedéseket tesz a rendőrség, akkor vagy közigazgatási eljárásban dolgozik vagy pedig büntetőeljárásban. A büntetőeljárás az, amikor nyomozást rendelnek el”

– mondta Dr. Kovács Lajos nyugalmazott rendőrezredes.

„Ha nincs bűncselekmény és valaki meghal, akkor közigazgatási eljárásban vizsgálják ki a haláleset bekövetkezésének módját. Ez azt jelenti, hogy felboncolják az elhaltat, szemlét tartanak, és esetleg meghallgatnak néhány embert. Így magyarázatot kaphatnak arra, hogy valaki miért lett öngyilkos, miért esett ki az ablakon vagy csúszott el, vagy miért szivárgott a gáz, amitől meghalt. Így tisztázhatják, hogy baleset volt-e, vagy pedig valamilyen önkezű cselekmény történt.

Ha menet közben olyan nyomokat találnak, amelyek idegenkezűségre utalnak, ami Dudás Miklósnál is felmerült, akkor büntetőeljárást indítanak egy konkrét bűncselekmény gyanúja miatt.

A kettő között az a különbség, hogy a büntetőeljárásnál már komolyabb lehetőségei vannak a hatóságnak. Ennél tanúkat hallgathatnak ki formálisan, úgy, hogy eleget tesznek azoknak a törvényi előírásoknak, amiket a tanúkihallgatásnál előír a büntetőeljárási törvény. A közigazgatási eljárásban a közigazgatási törvény egészen más lehetőségeket ad a hatóság kezébe” – mondja a nyomozó.

Kovács Lajos interjút ad Fotó: Nagy Béla

Kovács Lajos (sz. 1949) nyugalmazott rendőrezredes, a magyar rendőrség legendás életvédelmi nyomozója, aki életének jelentős részét életellenes bűncselekmények felderítésének szentelte a magyar rendőrségnél. Hosszú ideig vezette az Országos Rendőr-főkapitányság „döglött ügyek osztályát”, amely régi, megoldatlan életellenes esetek újranyitására és felderítésére szakosodott. Pályája során több jelentős, országosan ismert bűnügy nyomozásában vett részt: például Magda Marinko-ügyében, a Pándy András-ügyben, és 2002-ben, a móri mészárlás vizsgálatában is. Emellett bonyolult gyilkossági nyomozások megoldására specializálódott, és olyan szervezett bűnözéssel kapcsolatos esetekben is kritikus szerepet játszott, amelyeknél a korábbi nyomozati irányok nem hoztak eredményt – egyes korábbi gyanúsítások (például Kaiser Ede és Hajdú László a móri ügyben) alaposságát is vitatta, később bizonyos feltételezései beigazolódni látszottak. Ma előadásokat tart és oktat.

Dudás Miklós kutyáját nem „kérdezik ki”

Információink szerint halott gazdája mellett ott volt a híres tacskó is, aki miatt még a szomszédjával is szembeszállt, a volt sportoló, vagyis Dudás Miklós holttestét őrizte a kutyája. Ha azt gondolja, hogy a közelébe viszik a gyanúsítottat és majd jelez, hogy ő tette, nagyon téved.

A szakember szerint az állatot nem „használják” a nyomozók.

„Nem akarok következtetéseket levonni, mert nem ismerem a helyszín megállapításait, nem tudom, mi történt a helyszíni szemlén, nem olvastam a jegyzőkönyvet, vagyis nem ismerem a tényeket, csak feltételezgetni tudok. De elképzelhető – hozzáteszem, nem biztos, hogy így történt –, hogy valahol az utcán volt valamilyen dulakodás vagy verekedés, ha erre utalnak a sérülései. Ha mozgásképes maradt, lehet, hogy hazament, hazatántorgott, hazavitte a szíve, és közel volt a lakásához.

Lehet, hogy fölment, bement, bezárkózott, mert úgy érezte, hogy lefekszik, kialussza, szóval lehet, hogy nem érezte, hogy nagy veszélyben van.

Ezután állhattak elő azok a tünetek, amelyek miatt beállt a halál, amikor már otthon volt, zárt ajtó mögött. Szóval valahogy így lehetne elképzelni. Nem biztos, hogy így történt, és még az sem biztos, hogy itt idegenkezűségről van szó! Még lehet az is, hogy rosszul volt és úgy esett el, hogy meghalt, de ezt a szakértőnek kell megállapítania. Neki kell kimondania, hogy azok a sérülések, amelyeket megállapított a boncolás, kialakulhattak-e úgy, hogy valaki rosszul lett és elesett. Egy torkon lévő sérülést az is okozhat, ha az ember öngyilkos akar lenni, fölakasztja magát, de leszakad a kötél.

Nem ismerjük a helyszínt, nem tudjuk, hogy van-e búcsúlevél, nem tudjuk, hogy mi történt.

Annak is van nyoma, ha valaki megpróbál elsősegélyt nyújtani magának, vagy sok gyógyszert vesz be, tehát nagyon sok minden múlik azon, mi van a helyszínen. Nem tudjuk, hogy mit találtak a holttest körül” – teszi hozzá.