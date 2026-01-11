Állítólag ezt mondta egy férfinek a vérző fejű Dudás Miklós, majd magára zárta az ajtót

Ahogy az Origo is megírta, január 5-én holtan találták Dudás Miklóst a lakásában, kedden már fel is boncolták a világbajnok kajakozó holttestét. Több testrészén is voltak gyilkosságra utaló sérülések, a fején és a nyakán is, ami miatt büntetőeljárásban vizsgálják a halála körülményeit. Hétfőn még csak közigazgatási eljárás indult az ügyben. A legfrissebb hírek szerint állítólag van egy szemtanú, aki utoljára látta Dudást.

Dudás Miklós

Fotó: MN archív

Erről beszélt a story.hu munkatársának egy informátor. A férfi két nappal azelőtt, hogy rányitottak a holttestére, vagyis január 3-án találkozott a vérző fejű volt sportolóval, és beszélt is vele pár szót. A lépcsőházban futottak össze, a világbajnok kajakozó lakása előtt.

A férfi rákérdezett, hogy mi történet, mire Dudás csak annyit mondott: elesett, aztán bement és magára zárta az ajtót.

Dr. Kovács Lajos nyugállományú rendőrezredes, Magyarország egyik legismertebb és legjobb életellenes bűncselekményekre szakosodott nyomozója magyarázta el az Origónak, mit jelent a halált okozó testi sértés gyanúja és azt is elmondta, szerinte mi történhetett.

Vajon tényleg van egy szemtanú, aki látta Dudás Miklóst vérző fejjel?

„Nem akarok következtetéseket levonni, mert nem ismerem a helyszín megállapításait, nem tudom, mi történt a helyszíni szemlén, nem olvastam a jegyzőkönyvet, vagyis nem ismerem a tényeket, csak feltételezgetni tudok. De elképzelhető – hozzáteszem, nem biztos, hogy így történt –,

hogy valahol az utcán volt valamilyen dulakodás vagy verekedés, ha erre utalnak a sérülései.

Ha mozgásképes maradt, lehet, hogy hazament, hazatántorgott, hazavitte a szíve, és közel volt a lakásához.

Lehet, hogy fölment, bement, bezárkózott, mert úgy érezte, hogy lefekszik, kialussza, szóval lehet, hogy nem érezte, hogy nagy veszélyben van.

Ezután állhattak elő azok a tünetek, amelyek miatt beállt a halál, amikor már otthon volt, zárt ajtó mögött. Szóval valahogy így lehetne elképzelni" – magyarázta. Ha igaz az, amit a szemtanú állít, akkor Kovács Lajosnak – ahogy több nagy ügy megoldásánál – most is igaza lesz.