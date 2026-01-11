Állítólag ezt mondta egy férfinek a vérző fejű Dudás Miklós, majd magára zárta az ajtót

Ahogy az Origo is megírta, január 5-én holtan találták Dudás Miklóst a lakásában, kedden már fel is boncolták a világbajnok kajakozó holttestét. Több testrészén is voltak gyilkosságra utaló sérülések, a fején és a nyakán is, ami miatt büntetőeljárásban vizsgálják a halála körülményeit. Hétfőn még csak közigazgatási eljárás indult az ügyben. A legfrissebb hírek szerint állítólag van egy szemtanú, aki utoljára látta Dudást.
Erről beszélt a story.hu munkatársának egy informátor. A férfi két nappal azelőtt, hogy rányitottak a holttestére, vagyis január 3-án találkozott a vérző fejű volt sportolóval, és beszélt is vele pár szót. A lépcsőházban futottak össze, a világbajnok kajakozó lakása előtt.
A férfi rákérdezett, hogy mi történet, mire Dudás csak annyit mondott: elesett, aztán bement és magára zárta az ajtót.
Dr. Kovács Lajos nyugállományú rendőrezredes, Magyarország egyik legismertebb és legjobb életellenes bűncselekményekre szakosodott nyomozója magyarázta el az Origónak, mit jelent a halált okozó testi sértés gyanúja és azt is elmondta, szerinte mi történhetett.
Vajon tényleg van egy szemtanú, aki látta Dudás Miklóst vérző fejjel?
„Nem akarok következtetéseket levonni, mert nem ismerem a helyszín megállapításait, nem tudom, mi történt a helyszíni szemlén, nem olvastam a jegyzőkönyvet, vagyis nem ismerem a tényeket, csak feltételezgetni tudok. De elképzelhető – hozzáteszem, nem biztos, hogy így történt –,
hogy valahol az utcán volt valamilyen dulakodás vagy verekedés, ha erre utalnak a sérülései.
Ha mozgásképes maradt, lehet, hogy hazament, hazatántorgott, hazavitte a szíve, és közel volt a lakásához.
Lehet, hogy fölment, bement, bezárkózott, mert úgy érezte, hogy lefekszik, kialussza, szóval lehet, hogy nem érezte, hogy nagy veszélyben van.
Ezután állhattak elő azok a tünetek, amelyek miatt beállt a halál, amikor már otthon volt, zárt ajtó mögött. Szóval valahogy így lehetne elképzelni" – magyarázta. Ha igaz az, amit a szemtanú állít, akkor Kovács Lajosnak – ahogy több nagy ügy megoldásánál – most is igaza lesz.
A rendőrség székházában állítólag már ki is kérdezték a férfit. Az informátor állítása szerint kamerafelvétel is alátámasztja, hogy a tragédia előtt találkoztak, és beszéltek egymással, emellett a környéken élők is megerősítették, hogy látták a sérült Dudás Miklóst. A történet valóságalapját vizsgálják a rendőrök, akik a lapnak nem erősítették meg az információt, csak ennyit közöltek velük:
Tájékoztatjuk, hogy az ügyben közleményt tettünk közzé. A nyomozás során a BRFK az eset összes körülményét vizsgálja, a szükséges eljárási cselekmények folyamatban vannak. Ezen felül további tájékoztatást jelenleg nem áll módunkban adni”
– írták.
Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!
Amennyiben Ön akár
- szóbeli bántalmazás,
- lelki bántalmazás,
- fizikai bántalmazás,
- szexuális erőszak,
- csalás,
- online csalás áldozata,
joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.