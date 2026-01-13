Nem fogja elhinni, mitől rettegnek Vác lakói

Néhány napja nagy port kavart a Blikk.hu oldalán megjelent történet egy váci fiatal párról, akik szerint duguláselhárítóknak álcázott csalók verték át őket. Tünde és vőlegénye egy héttel ezelőtt kényszerült segítséget hívni, amikor késő este eldugult a csatornájuk. A helyzet sürgős volt, így nem nagyon volt idejük válogatni.

Egyre több áldozat számol be duguláselhárító csalásról, miután sürgős helyzetben irreálisan magas számlát kaptak

Fotó: Shutterstock

A két férfi este fél 11 körül érkezett meg, nagyjából másfél órát töltöttek a háznál, majd a munka végén közölték az árat. 600 ezer forintot kértek a dugulás megszüntetéséért. A pár végül az esküvőre félretett pénzéhez nyúlt, mert abban a helyzetben nem láttak más megoldást.

Duguláselhárító csalás: így szedik áldozataikat a gátlástalan brigádok

Tünde azonban nem akarta annyiban hagyni a történteket, ezért feljelentést tett a rendőrségen, és a közösségi oldalakon is jelentkezett, hogy másokat is keres, akik hasonlóan jártak. Abban bízik, hogy többen együtt már nagyobb eséllyel tudnak fellépni azok ellen, akik rendszeresen visszaélnek a bajba jutott emberek helyzetével. A cikk megjelenése után sorra érkeztek az olvasói visszajelzések. Többen arról számoltak be, hogy szinte ugyanígy jártak. Krisztina például azt írta, hogy szeptemberben 350 ezer forintot fizettek ki egy hasonló munkáért, ráadásul pár órával később újra eldugult a csatorna. Egy másik olvasó 360 ezer forintos számláról számolt be, míg volt, akinek „csak” 190 ezer forintot kellett volna kicsengetnie a csalóknak.

Akadt olyan is, aki végül nem hagyta magát

Anikó elmondása szerint 2025. december 12-én a lánya albérletében jelent meg egy brigád. Az alapdíj 15 ezer forint volt, ehhez jött volna folyóméterenként – emlékei szerint – 8500 forint. Ő hat méterrel számolt, a munkások viszont 15 métert mondtak. Amikor ezt szóvá tette, végül beleegyeztek, hogy csak a hat métert számlázzák ki. Anikó szerint gyakran azzal próbálják megnyugtatni az ügyfeleket, hogy majd a biztosító úgyis mindent kifizet, ami a gyakorlatban sokszor nem így van.

A „nem fizettem volna ki” típusú hozzászólásokhoz csak annyit, hogy mi mást lehet tenni, ha egy szál nőként két férfivel állok szemben a lakásomban? Nem kívánom senkinek azt a kiszolgáltatottságot és stresszt, ami ezzel jár

– írta egy másik hozzászólásban Zita.