Valaki a Dunába esett vagy ugrott vasárnap reggel Budapesten

Az Index.hu információi szerint egy kamerafelvétel rögzíti, ahogy valakit elnyelt a Duna, aki a folyóba esett vagy ugrott vasárnap reggel a Lánchídról. A portál szerint a hatóságok vizsgálják, hogy lehet-e összefüggés az eltűnt budapesti fiú, Egressy Mátyás esete és a kamerafelvételen látható baleset között.

A jeges Duna Budapesten. Valaki a folyóba esett vagy ugrott vasárnap reggel

Fotó: Purger Tamás / MTI Fotószerkesztőség

Valakit elnyelt a Duna, de egyáltalán nem biztos, hogy az eltűnt fiú az

Egressy Mátyás január 16-án indult szórakozni a budapesti belvárosba. Január 17-én hajnalban elköszönt a barátaitól, azóta nem érkezett haza. A Bors szerint a fiú a 907-es éjszakai buszra szállt fel, ahol elaludt, majd hajnali 4 óra körül a sofőr ébresztette fel. A szemtanúk szerint Mátyás zavart volt, és többektől is segítséget kért, azt mondta, haza akar jutni IX. kerületi otthonába.

Az ügyben több hazai sztár és ismert ember is közzétette a család által megfogalmazott posztokat, hogy így segítsék a keresést. A felhívás annyiban sikeres volt, hogy vasárnap több keresőcsapat indult el városszerte, hogy megtalálják Egressy Mátyást. Vasárnap este olyan hírek terjedtek, miszerint a fiút megtalálták, ám hamar kiderült, hogy álhírről van szó, ezt a rendőrség és a család is megerősítette.