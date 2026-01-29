Durva jelenetet rögzített egy barcsi kávézó kamerája – videó

Hírlevél
Először békítő szándékkal avatkozott bele egy vitába egy férfi egy Somogy vármegyei faluban, aztán inkább a támadás mellett döntött. A Kaposvári Járási Ügyészség Barcsi Kirendeltsége garázdaság miatt emelt vádat a férfi ellen, akinek durva tette egy kamerafelvételen is látható.
Egy ötvenes éveiben járó férfi tavaly októberben egy Somogy vármegyei, Barcs környéki falu kávézójában töltötte az estét a rokonaival. Vita alakult ki a veje és az egyik ismerőse között egy korábbi munka elszámolása miatt, a hangoskodás pedig hamar durva veszekedéssé fajult az Ügyészség oldalára kitett közlemény szerint.

Fotó: Andrea Piacquadio/Pexels.com

A férfi – aki ekkor már részeg volt –, először megpróbálta lecsillapítani a vitázó feleket. 

Aztán hirtelen verekedni kezdett és előkapott a zsebéből egy gázsprayt. 

Durva jelenetet rögzített a hely biztonsági kamerája

Ezután, mint akinek elborult az agya, 

válogatás nélkül több ember arcába is belefújt. 

A csípős spray hatására a vendégek pánikszerűen szétszéledtek, ami után a támadót a lánya elkísérte a presszó másik részébe. Az ügyészség a Barcsi Járásbíróságnak benyújtott vádiratában felfüggesztett fogházbüntetés kiszabását és pártfogó felügyelet elrendelését indítványozta a korábban már büntetett férfivel szemben.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

 

