Durva jelenetet rögzített egy barcsi kávézó kamerája – videó

Egy ötvenes éveiben járó férfi tavaly októberben egy Somogy vármegyei, Barcs környéki falu kávézójában töltötte az estét a rokonaival. Vita alakult ki a veje és az egyik ismerőse között egy korábbi munka elszámolása miatt, a hangoskodás pedig hamar durva veszekedéssé fajult az Ügyészség oldalára kitett közlemény szerint.

A férfi – aki ekkor már részeg volt –, először megpróbálta lecsillapítani a vitázó feleket.

Aztán hirtelen verekedni kezdett és előkapott a zsebéből egy gázsprayt.

Ezután, mint akinek elborult az agya,

válogatás nélkül több ember arcába is belefújt.

A csípős spray hatására a vendégek pánikszerűen szétszéledtek, ami után a támadót a lánya elkísérte a presszó másik részébe. Az ügyészség a Barcsi Járásbíróságnak benyújtott vádiratában felfüggesztett fogházbüntetés kiszabását és pártfogó felügyelet elrendelését indítványozta a korábban már büntetett férfivel szemben.

