Bedrogozhatták és kirabolták? Megrázó részletek derültek ki az eltűnt budapesti fiú ügyében

Egressy Mátyás, a 18 éves fiatal január 16-án még barátaival szórakozott Lipótvárosban, majd hajnalra mintha a föld nyelte volna el. A család szerint Mátyás nem az a típus, aki csak úgy eltűnik. Jó tanuló, élsportoló, frissen felvették az egyetemre, jövője ígéretes volt. Éppen ezért döbbentek meg, amikor a fiú hajnalban zavart állapotban otthagyta a barátait és onnantól kezdve nem adott életjelet magáról – írta a Bors.

Egressy Mátyás ebben a ruhában volt eltűnésekor

Kamerák rögzítették Egressy Mátyás utolsó óráit

Biztonsági felvételek alapján Mátyást hajnal 2 óra körül még látták a Március 15. téren, ahol felszállt a 907-es buszra. Információk szerint elaludt, majd a járat végállomásai között utazott ide-oda, mígnem hajnali 4 körül a buszsofőr leszállította. Szemtanúk szerint ekkor már zavart volt, nem tudta megmondani a nevét és segítséget kért azoktól, akik odamentek hozzá. Azt hajtogatta, hogy haza akar jutni a XI. kerületbe, miközben láthatóan félt.

A család szerint minden arra utal, hogy Mátyást megtámadhatták. Telefonja, pénztárcája, iratai és lakáskulcsa eltűntek. Ruhája saras volt, mintha elesett volna vagy ellökték volna. Egy korábban megtalált személyes tárgy, Mátyás snüssz készlete újabb kérdéseket vetett fel, hiszen az Kelenföldön egy füves részen került elő, ahol a fiúnak elvileg nem lett volna dolga.

Szerintünk nagy valószínűséggel a szórakozóhelyen bedrogozhatták és utána kirabolták, megverték. Sajnos az utóbbi időben történt ilyen az ismerőseinkkel, a fiúkat cuccozzák be. A testvéremért nagyon aggódok! Folyamatosan kint állunk az utcán, nézzük, merre lehet és keressük. Utoljára 16 órája láttuk a helyzetét a telefonján, nagyon hideg van kint, nem evett, nem ivott, tehát nem fogja túlélni ezt az estét, ha nem talál magának valami meleg helyet vagy nem segítenek neki."

– mondta a fiú testvére, Dorka.

A család és a rendőrség is arra kér mindenkit, hogy aki látta vagy felismeri a fiút, azonnal jelezze. Minden apró információ számíthat és talán épp egyetlen telefonhívás hozhatja el a fordulatot ebben a nyugtalanító történetben.