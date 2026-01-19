Közleményben reagált a szórakozóhely Egressy Mátyás eltűnésére

Január 17-én hajnalban Egressy Mátyás, egy 18 éves fiatalember nem ért haza XI. kerületi otthonába, miután egy belvárosi szórakozóhelyen töltötte az estét barátaival. A rendőrség azóta is nagy erőkkel keresi, miközben a közösségi médiában több információ és feltételezés terjedt el, amelyeket a hatóságok egyelőre nem erősítettek meg – írta az Index.hu.

A rendőrség továbbra is keresi Egressy Mátyást, aki január 17-én tűnt el Budapesten

Fotó: police.hu

Reagált a szórakozóhely Egressy Mátyás eltűnésére

Az Ötkert szórakozóhely a történtek után közleményben reagált. Elmondásuk szerint a péntek esti eseményekről minden rendelkezésre álló kamerafelvételt átnéztek, és ezek alapján Mátyás saját elhatározásából, külső beavatkozás nélkül hagyta el az intézményt.

Távozása során sem rendkívüli esemény, sem olyan körülmény nem volt észlelhető, amely az Ötkert munkatársai részéről beavatkozást vagy intézkedést tett volna szükségessé

– írták közleményükben. Az üzemeltető hangsúlyozta, hogy mindig betartják a hatályos jogszabályokat és biztonsági protokollokat, és mindenben együttműködnek a hatóságokkal.

A közleményben arra is felhívták a figyelmet, hogy tulajdonosaik között szülők is vannak, akik mély empátiával élik meg az esetet, és kérik, hogy a nyilvánosság ne vonjon le megalapozatlan következtetéseket, amíg az ügy hivatalosan nem zárul le.

A rendőrség szerint több, a közösségi oldalakon megjelent hír nem bizonyított. A lakosságot arra kérik, hogy minden információt közvetlenül a hatóságoknak jelezzenek a 112-es segélyhívón vagy a Telefontanú zöldszámán (06-80-555-111). Sajtóinformációk szerint a rendőrséghez került egy felvétel, amelyen vasárnap reggel valaki a Lánchídról a Dunába esik. Jelenleg vizsgálják, van-e kapcsolat a felvétel és Mátyás eltűnése között.