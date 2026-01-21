Ezért kellett leszállnia Egressy Mátyásnak a buszról

Hatalmas összefogás indult a január 17-én hajnalban eltűnt Egressy Mátyás felkutatására, aki egy budapesti szórakozóhelyről indult haza, de sosem érkezett meg. Édesapja beszámolója szerint a fiú elaludt a 907-es éjszakai buszon, ahonnan az Örs vezér terénél segítő szándék nélkül egyszerűen leszállították, majd a térfigyelő kamerák tanúsága szerint zavartan közlekedett a városban, utoljára a Széchenyi Lánchídon látták szombat reggel – írta a Blikk.hu.

Nem kért segítséget, ezért szállították le Egressy Mátyást

Fotó: Ladóczki Balázs

Más lett volna Egressy Mátyás sorsa, ha segítséget kér?

A BKK tájékoztatása szerint a 907-es járat sofőrje a végállomáson ébresztette fel a fiatalt, aki a tájékoztatást megértve, segítségkérés nélkül szállt le a buszról. Bár a sofőröknek ilyenkor mérlegelniük kell az utasok állapotát, a társaság szerint nem tűnt úgy, hogy a fiúnak orvosi ellátásra lenne szüksége.

A közlekedési vállalat hangsúlyozta, hogy a vörös kód és az extrém hideg idején a sofőröknek fokozottan kell figyelniük a rászorulókra. Ilyen krízishelyzetben előírás a diszpécser értesítése, aki szükség esetén a Menhely Alapítványt vagy a mentőket riasztja, de ebben az esetben a sofőr nem tette ezt meg.