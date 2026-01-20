Álhírekkel zaklatják Egressy Mátyás családját, megtörte a csendet az édesapja

Egressy Mátyást, a 18 éves teniszezőt továbbra is eltűntként keresik. Iskolája és sportklubja már gyászolja, de a rendőrség hivatalosan nem zárta le a keresést. Szombat hajnalban, január 17-én, egy belvárosi szórakozóhelyen búcsúzott el a barátaitól, azóta azonban senki nem tudja, mi történt vele – írta a Borsonline.hu.

Az eltűnt Egressy Mátyást sokan keresik

Fotó: beküldött kép

Miután reggelig nem jelentkezett otthon, családja bejelentette az eltűnését. Az iskolatársak is hamar értesültek a hírről, és egyikük édesapja, aki egy hamburgerezőt vezet, önkénteseket toborzott a kereséshez a közösségi oldalakon. Néhány óra alatt több százan csatlakoztak, hogy segítsenek megtalálni a fiút. Bár a többség jó szándékból tette ezt, akadtak olyanok is, akik tréfából vagy téves információkkal árasztották el az internetet, néha a családhoz is eljutva.

Már a Dunában is keresik Egressy Mátyást

Egyelőre nem bizonyított, de egy feltételezés szerint Matyi vasárnap hajnalban a Dunába eshetett. Egy dunai hajó kamerája ugyanis rögzített egy embert, aki a Lánchídról a folyóba zuhant, és később megtalálták a fiú kulcscsomóját a híd korlátjánál, ezért a rendőrség már a jeges folyóban is keresi a fiatal sportolót.

A család szerint az, hogy napokig nem adott életjelet magáról, teljesen idegen Matyitól, ezért nagyon aggódnak. Az MTK Facebook-oldalán is arra kérték a követőket, hogy ne terjesszenek találgatásokat vagy megerősítetlen információkat.

A közösségi oldalakon több szemtanú is azt állította, hogy különböző helyeken látták Matyit: Pestszentimrén, Zuglóban, Pestszentlőrincen – vasárnap délután is. Egy vonaton készített rövid videó is felkerült, amin egy Matyihoz hasonló fiatal alszik, de később kiderült, hogy valószínűleg nem ő szerepel a felvételen.

A Bors többször is beszélt a családdal az elmúlt napokban. Az édesapa, Attila akkor még reménykedett: „Matyi nincs meg! Keressük” – mondta röviden. A múlt hétvégén egy internetes poszt azt állította, hogy Matyi előkerült, de ez hamisnak bizonyult. Ma délelőtt a család üzent a lapnak, hogy nincs olyan lelkiállapotban, hogy beszéljen a történtekről.

Össze vagyok törve

– írta az édesapa.