Újabb közleményt adott ki a rendőrség Egressy Mátyás ügyében

A rendőrség szerdán délben újabb közleményt adott ki a január 17-én eltűnt fiatal, Egressy Mátyás ügyében. A 18 éves fiú hajnali 2 óra után távozott egy belvárosi szórakozóhelyről és azóta sem tért haza. Minden jel szerint vasárnap kora reggel a Dunába ugrott vagy esett a Lánchídról – írta a Police.hu.

A Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság járőrhajói váltásokban, naponta többször is lejárják a Duna Lánchíd utáni szakaszát, egészen Csepelig, éjjel-nappal figyelve a partot és a vízfelszínt, hogy Egressy Mátyás nyomára bukkanjanak.

Fotó: Police.hu/Fülöp Máté

A Lánchídtól Csepelig keresik Egressy Mátyás holttestét

Mint a rendőrség írta: a Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság járőrhajói váltásokban, naponta többször is lejárják a Duna Lánchíd utáni szakaszát, egészen Csepelig, éjjel-nappal figyelve a partot és a vízfelszínt, hogy Mátyás nyomára bukkanjanak. A Budapesti Rendőr-főkapitányság XI. Kerületi Rendőrkapitánysága kéri, akinek a fiúról érdemleges információja van, a közösségi média helyett a hatóságot értesítse a 112-es segélyhívón vagy – akár névtelensége megőrzése mellett – a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán.

A keresés kapcsán ma megszólalt a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat, amely arról számolt be, hogy a rendkívüli hideg és jégzajlás nehezítik a keresést. A kutató-mentők kitértek arra is, hogy extrém esetben előfordulhat, hogy a fiú testét – amennyiben valóban beesett a Dunába – akár már kilométerekre is elvihette a víz. A Duna ugyanis jelenleg 2-3 km/h-as sodrású, vagyis a folyó akár már Bács-Kiskun megyéig is elsodorhatta a testet. Ez azonban sokmindentól függ, és a rendőrség valószínűleg nem véletlenül a Csepelig tartó szakaszt vizsgálja.

A hatóságok, a család és immár Mátyás iskolája, tanárai és sportklubja is tényként kezeli, hogy a fiú vasárnap reggel a Dunába zuhant, amit nem élhetett túl.