Egressy Mátyás édesapja cáfolja, hogy megtalálták volna a fiát – ezt közölte a rendőrség is

Megtalálták azt a 18 éves fiatalt, akinek szombat hajnalban veszett nyoma, miután a barátaival bulizott a belvárosi Ötkert nevű szórakozóhelyen – ez a hír jelent meg a fiú felkutatásra létrehozott Facebook-csoportban. A csoport adminisztrátora emiatt fel is függesztette az oldal működését, a Blikk pedig este fél 11 előtt elérte Egressy Mátyás édesapját, aki azt közölte, hogy az információ téves, továbbra sincs meg a fia.

Fals információ volt, hogy megtalálták Egressy Mátyást. A fiatalt továbbra is keresik Fotó: beküldött kép

Amint arról az Origo is beszámolt, nagy erőkkel kereste a rendőrség, a családja és számos önkéntes azt a budapesti fiatalt, aki szombaton hajnali negyed három körül hagyta el az V. kerületi szórakozóhelyet, és indult haza a XI. kerületbe. Oda azonban nem érkezett meg, információk szerint a Március 15. téren felszállt a 907-es buszra, amelyen elaludhatott, és hajnal négy óra körül az Örs vezér terénél a buszvezető szállította le. Ezután HÉV-vel kiment Csömörre, majd visszautazott Budapestre, metróra szállt, és eljutott a Kossuth térre, reggel fél hét körül pedig a Lánchídon is áthaladt. Vasárnap hajnalban Pestszentlőrincen látták őt ismerősök, de Matyi megijedt és elszaladt. Azóta, mintha a föld nyelte volna el.

A rendőrség továbbra is keresi Egressy Mátyást

A közösségi oldalakon terjedő hír hallatán az Index megkereste a Budapesti Rendőr-főkapitányságot, akik azt válaszolták, hogy

az eltűnt fiatalt a rendőrség továbbra is nagy erőkkel keresi.

Ugyancsak az Index írta meg, hogy információik szerint a rendőrség birtokába jutott egy dunai hajó kamerája által rögzített felvétel, amin az látható, hogy vasárnap reggel, 6 óra 37 perckor a Lánchídról a Dunába esik egy személy. Úgy tudják, a hatóságok vizsgálják, van-e összefüggés e között és az eltűnt Egressy Mátyás esete között.

