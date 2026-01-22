Egy ital, ami mindent megváltoztatott – újabb részletek Egressy Mátyás tragédiájáról

Egressy Mátyás neve napok óta ott visszhangzik a közösségi oldalakon, az utcákon és a sportvilágban egyaránt. A 18 éves gimnazista, az MTK tehetséges teniszezője egy belvárosi szórakozóhelyről tűnt el egy januári éjszakán és azóta csak fájdalmas mozaikdarabokból próbálják összerakni, mi történhetett vele az utolsó órákban – írta a Bors.

Egressy Mátyás eltűnése az italába kevert tudatmódosító szer hatása miatt következhetett be

Fotó: Ladóczki Balázs

A hivatalos keresés ugyan még nem zárult le, ám a Lánchíd közelében megtalált személyes tárgyak, valamint a térfigyelő kamerák felvételei egyre kevesebb reményt hagynak. A család és a barátok gyászolnak, miközben egy sötét gyanú vetül az egész estére. Felmerült, hogy a fiatal fiú italába tudatmódosító szert keverhettek.

Egressy Mátyás esetét az addiktológus is vizsgálta

Sokan azt hiszik, hogy a marihuána csak ellazít. Valójában már az első fogyasztás, egyetlen slukk vagy egy italba kevert adag is kiválthat úgynevezett drog indukálta pszichózist, amennyiben az egyénben megvan a hajlam. A legtöbb esetben GHB, más néven Gina partidrog, amit ilyenkor az alkoholba tesznek, de széles a paletta. Inkább a lányoknál szokták belekeverni, de sajnos fiúknál is előfordul.”

– mondta Hamar János addiktológiai konzultáns.

Ilyenkor az érintett elveszíti kapcsolatát a valósággal, irracionális félelmek uralkodnak el rajta, menekülni akar, akár az életét is veszélyeztetve.

A legnagyobb probléma, hogy az érintett többnyire nem ismeri fel, hogy bajban van. Számára minden érzés valóságos, a félelem pedig elsöprő. Ilyenkor a környezet felelőssége pedig óriási. Egy kéz, egy hívás, egy gyors döntés akár életet is menthet.

Volt egy fiatalunk, aki egy házibuli után azt hitte, repülni tud, és csak a barátai lélekjelenlétén múlt, hogy nem ugrott ki az emeletről. Egy másik fiú pedig órákig bujkált egy bokorban, mert meggyőződése volt, hogy idegenek vadásznak rá. A pszichózisban lévő ember számára a belső tévképzet valóságosabb, mint a külvilág.”

– tette hozzá a szakértő.

Az ilyen állapot orvosi vészhelyzet, ami azonnali segítséget igényel. Egressy Mátyás tragédiája pedig egy fájdalmas figyelmeztetés mindannyiunk számára. Egy fiatal élet, amely talán megmenthető lett volna, ha valaki időben felismeri, hogy nem részegségről, hanem súlyos bajról van szó.