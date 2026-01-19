Nyilvános bejegyzésben kért bocsánatot az Egressy Mátyás megtalálását terjesztő hamburgerező tulajdonosa

Továbbra sincs biztos információ a szombaton eltűnt, 18 éves Egressy Mátyás hollétéről. Bár az elmúlt napokban egyre többen kapcsolódtak be a keresésbe, a fiatalemberről továbbra sem érkezett megerősített hír, a rendőrség eltűntként keresi – írta a Blikk.hu.
Mi történt valójában Egressy Mátyás eltűnése után?
Az eltűnés óta többen is jelezték, hogy Budapesten, főként az Örs vezér tere környékén látták Matyit, ezek az észlelések azonban eddig nem vezettek eredményre. A bizonytalanságot tovább fokozta, hogy időközben sajtóhírek szerint a fiú kulcscsomóját a Lánchídon találták meg, ami sokakban komoly aggodalmat keltett. Vasárnap késő este futótűzként terjedt el a hír, hogy a fiatalt megtalálták, ez azonban hétfő reggelre megdőlt és kiderült, hogy téves információról volt szó. A hírt közlő Szilágyi László, a Billog hamburgerező tulajdonosa később közösségi oldalán írta le, hogyan alakult ki a félreértés.
A 18 éves fiú eltűnéséről szombaton értesültem kislányomtól, aki iskolatársa és barátja Matyinak és testvérének. Bevallom, nagyon felzaklatott, négygyermekes apaként teljesen megrendített a szülők helyzete, kétségbeesése, és mindenben segíteni szerettem volna, nekik és kislányomnak, hogy megtalálják a fiút
– írta Facebook-posztjában és hozzátette, hogy készített egy felhívást, amelyben megosztotta az eltűnt fiú fényképét, és arra kérte a Billog követőit, hogy osszák tovább, hogy minél több emberhez eljusson az információ, illetve hogy aki bármit tud, értesítse a hatóságokat.
Ezzel párhuzamosan rátalált egy Facebook-csoportra is, ahol a kamasz keresésére szakértő mentőalakulatok szerveztek délutáni akciót, és a lakosság segítségét is kérték. Ő maga is elment a családjával, hogy részt vegyen a keresésben, valamint egy rövid videós felhívást is készített.
Elmondása szerint az esti órákban olyan információk jutottak el hozzá, amelyek teljesen elvették a reményét, és mélyen elkeseredett. A sok beérkező üzenetre ezért úgy reagált, hogy tudomása szerint a fiú már nincs életben. Később a szakértők azanpra lezárták a keresést, ő pedig törölte az addig közzétett bejegyzéseket.
A fenti helyzetből adódó minden tevékenységért én vállalom a teljes felelősséget! Mindenkitől, akinek ezzel fájdalmat okoztam elnézést kérek, de elsősorban Matyi szüleitől és testvéreitől kérek bocsánatot!
– zárta sorait a bejegyzésben.