Nyilvános bejegyzésben kért bocsánatot az Egressy Mátyás megtalálását terjesztő hamburgerező tulajdonosa

Továbbra sincs biztos információ a szombaton eltűnt, 18 éves Egressy Mátyás hollétéről. Bár az elmúlt napokban egyre többen kapcsolódtak be a keresésbe, a fiatalemberről továbbra sem érkezett megerősített hír, a rendőrség eltűntként keresi – írta a Blikk.hu.

Civil keresés indult Egressy Mátyás eltűnése után Budapesten

Fotó: beküldött kép

Mi történt valójában Egressy Mátyás eltűnése után?

Az eltűnés óta többen is jelezték, hogy Budapesten, főként az Örs vezér tere környékén látták Matyit, ezek az észlelések azonban eddig nem vezettek eredményre. A bizonytalanságot tovább fokozta, hogy időközben sajtóhírek szerint a fiú kulcscsomóját a Lánchídon találták meg, ami sokakban komoly aggodalmat keltett. Vasárnap késő este futótűzként terjedt el a hír, hogy a fiatalt megtalálták, ez azonban hétfő reggelre megdőlt és kiderült, hogy téves információról volt szó. A hírt közlő Szilágyi László, a Billog hamburgerező tulajdonosa később közösségi oldalán írta le, hogyan alakult ki a félreértés.

A 18 éves fiú eltűnéséről szombaton értesültem kislányomtól, aki iskolatársa és barátja Matyinak és testvérének. Bevallom, nagyon felzaklatott, négygyermekes apaként teljesen megrendített a szülők helyzete, kétségbeesése, és mindenben segíteni szerettem volna, nekik és kislányomnak, hogy megtalálják a fiút

– írta Facebook-posztjában és hozzátette, hogy készített egy felhívást, amelyben megosztotta az eltűnt fiú fényképét, és arra kérte a Billog követőit, hogy osszák tovább, hogy minél több emberhez eljusson az információ, illetve hogy aki bármit tud, értesítse a hatóságokat.

Ezzel párhuzamosan rátalált egy Facebook-csoportra is, ahol a kamasz keresésére szakértő mentőalakulatok szerveztek délutáni akciót, és a lakosság segítségét is kérték. Ő maga is elment a családjával, hogy részt vegyen a keresésben, valamint egy rövid videós felhívást is készített.

Elmondása szerint az esti órákban olyan információk jutottak el hozzá, amelyek teljesen elvették a reményét, és mélyen elkeseredett. A sok beérkező üzenetre ezért úgy reagált, hogy tudomása szerint a fiú már nincs életben. Később a szakértők azanpra lezárták a keresést, ő pedig törölte az addig közzétett bejegyzéseket.

A fenti helyzetből adódó minden tevékenységért én vállalom a teljes felelősséget! Mindenkitől, akinek ezzel fájdalmat okoztam elnézést kérek, de elsősorban Matyi szüleitől és testvéreitől kérek bocsánatot!

– zárta sorait a bejegyzésben.