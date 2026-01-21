Megrendítő sorokkal búcsúzott Egressy Mátyás gimnáziumi tanára

Bár a rendőrség hivatalosan továbbra is eltűnt személyként kezeli az ügyet, Egressy Mátyás családja nyilvános közleményben tudatta, hogy az eddig megjelent információk alapján nagy valószínűséggel a fiuk az a személy, aki szombaton a Lánchídról a Dunába esett. Hangsúlyozták ugyanakkor, hogy amíg Mátyást nem találják meg, az eljárás jogilag nem változik, a hatóságok eltűntként keresik – írta a Blikk.hu.

Gyertyagyújtással emlékeznek Egressy Mátyásra iskolájánál

Fotó: police.hu

Gimnáziumi tanára búcsúzik Egressy Mátyástól

A fiú egyik gimnáziumi tanára megrendítő sorokkal búcsúzott tőle a közösségi oldalán. Bejegyzésében Kosztolányi Dezső Halotti beszéd című verséből idézett, abból a részből, amelyet – mint írta – Mátyás az utolsó irodalom házi dolgozatában használt fel, és amelyet elsőként adott le az osztályban. A tanár arról írt, hogy bár sokan ismerhették Mátyást, azok, akik valóban kapcsolatba kerültek vele, mind őriznek róla valami személyes emléket. Úgy fogalmazott: csendes jelenléte volt, nem kereste a figyelmet, mégis mindig ott volt, figyelt másokra, és pontosan tudta a válaszokat.

Felidézte, hogy az elmúlt három és fél évben Mátyás többnyire a hátsó padban ült, de ez nem jelentett háttérbe húzódást. Gondolkodása érett volt, érdeklődése sokrétű: ugyanazzal az elmélyültséggel fordult a biológia, a kémia vagy a történelem kérdései felé. Humorát kiválónak nevezte, szerénységét természetesnek, és azt írta, sokat lehetett vele nevetni.

A magyartanár szerint a legfájdalmasabb ellentmondás az egész történetben az, hogy Mátyás soha nem volt egyedül. Barátok, osztálytársak, testvérek, sporttársak vették körül, sokan fordultak hozzá tanácsért vagy segítségért. Látszott rajta, hogy tud kapcsolódni, és hogy mindenkinek tud adni valamit – emberileg és tanulmányilag egyaránt.

Személyes emlékeket is megosztott: Mátyás élsportolóként, a tanulás mellett is járt színházba, valamint arról is, hogy friss jogosítványával egyszer az iskola ablakából köszönt rá.

Együtt lehetett vele tanulni az életet. A kapcsolódást. Az odafigyelést. A szorgalmat. A becsületet”

– írta a pedagógus. A bejegyzés végén megemlítette: mindezt a fiú kitűnő érettségije és sikeres olaszországi egyetemi felvételije után szerette volna elmondani neki személyesen, de erre már nem volt lehetőség.