egressy mátyás

Zavaros információk láttak napvilágot Egressy Mátyás eltűnéséről

Továbbra is keresi a rendőrség, a család és az önkéntesek azt a 18 éves fiatalt, aki január 17-én tűnt el. Egressy Mátyás hollétéről egyelőre nincsenek hivatalos információk, minden más értesülés nem megerősített.
Továbbra is nagy erőkkel keresi a rendőrség Egressy Mátyást, azt a 18 éves fiút, akinek január 17-én, hajnalban veszett nyoma. A fiatal péntek éjjel egy belvárosi szórakozóhelyen tartózkodott, és onnan távozott körülbelül hajnali 2:15-kor, de azóta sem érkezett meg XI. kerületi otthonába

A rendőrség és önkéntesek keresik Egressy Mátyást, de nincsenek hivatalos információk a hollétéről
Fotó: beküldött kép

A rendőrségi keresés mellett önkéntesek, barátok és a család is részt vesz a kutatásban. A XI. kerület és a Pestszentlőrinc környékén folyamatosan járják az utcákat és átnéznek minden lehetséges helyet. A fiú barátnője azt állította, hogy Mátyást ezen a területen látta, de amikor közelített hozzá, eltűnt.  A fiút kereső felhívásokhoz hazai sztárok is csatlakoztak, megosztva közösségi oldalaikon a rendőrségi körözést is, ezzel segítve a minél gyorsabb információgyűjtést.

Fals hírek jelentek meg Egressy Mátyásról

A sajtóban és a közösségi médiában több olyan hír is megjelent, amelyeket a hatóságok hivatalosan nem erősítettek meg vagy cáfoltak. Egyes beszámolók szerint Egressy Mátyás italába drogot csempészhettek, megtámadták, és személyes tárgyai eltűntek. Más források azt állították, hogy a fiú zavart állapotban volt, nem tudta megmondani a nevét, és segítséget kért, miközben próbált hazajutni. Ugyanakkor számos információ teljesen tévesnek bizonyult. 

Olyan hír is napvilágot látott, miszerint már megtalálták, ám az édesapja és a rendőrség egyaránt kijelentette, hogy a fiú továbbra is eltűntként szerepel a hatósági nyilvántartásban.

Szintén nem igazoltak a halálesetről szóló értesülések, ezek a sajtóban és a közösségi médiában felbukkanó információk a család és a hatóság szerint nem megbízhatóak.

Nincs hivatalos információ

A Blikk.hu úgy tudja, hogy bár a rendőrség hivatalosan nem erősítette meg, egyre több jel utal arra, hogy a legtragikusabb forgatókönyv is lehetséges. Több térfigyelő kamera felvételén – amelyek még nem kerültek nyilvánosságra – látható, hogy egy személy vasárnap reggel felment a Lánchídra, de egyetlen felvételen sem látszik, hogy onnan távozna. Egy dunai hajó biztonsági kamerája pedig azt rögzíthette, hogy a Dunába zuhan, és a környéken talált kulcscsomót a fiúhoz kötötték a családtagok. Ezek az információk azonban nem hivatalosak, és a rendőrség nem erősítette meg őket közleményben.

A család közben arra kéri a közvéleményt, hogy tartózkodjanak a nem ellenőrzött információk terjesztésétől, és várják a hatóságok hivatalos tájékoztatását. A rendőrség továbbra is azt kéri, hogy aki bármilyen információval rendelkezik Egressy Mátyás tartózkodási helyével kapcsolatban, jelezze azt a 112‑es segélyhívón vagy a Telefontanú 06‑80‑555‑111‑es zöldszámán.

 

