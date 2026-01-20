Bekövetkezett a legrosszabb – friss közleményt adott ki Egressy Mátyás családja

Továbbra sincs megerősített hír a 18 éves Egressy Mátyásról, aki 2026. január 17-én, szombat hajnalban tűnt el Budapesten. A fiatal egy belvárosi szórakozóhelyről indult haza hajnali 2 óra után, azonban nem érkezett meg otthonába, és azóta sem adott életjelet magáról.

Eltűnt Egressy Mátyás feliratos szórólap a Szél Kálmán téren 2026 január 19-én

Nyugalmat kér Egressy Mátyás családja

Mátyás eltűnésével kapcsolatban családja és sportklubja közös közleményt adott ki. Ebben megerősítették: a szombat hajnalban a Lánchídról a Dunába esett személlyel kapcsolatban nagy a valószínűsége annak, hogy Mátyásról van szó. A rendőrség ennek ellenére továbbra is eltűnt személyként keresi, amíg hivatalos lezárás nem születik.

Mély fájdalommal a szívünkben írjuk az alábbi sorokat szeretett játékosunk, klubtársunk, barátunk, Egressy Mátyás, a mi Matyink eltűnése kapcsán.

– kezdték a posztban. A család és a közösség számára most a legfontosabb az, hogy legyen idő és tér feldolgozni a történteket.

– Az eddig megjelent hírek kapcsán megerősítjük, hogy Matyi szombat hajnalban eltűnt és a Lánchídról szombaton leesett személy, nagy valószínűséggel, a Matyi személye – folytatta az MTK Park Teniszklub. – Természetesen a rendőrség eltűnt személyként továbbra is keresi és ameddig meg nem találják, ez így is marad.

Gondolnunk kell az itt maradottakra, családra, barátokra, szakosztálytársakra: fontos a gyászfolyamat, a feldolgozás és ennek segítése mind szakpszichológus bevonásával mind pedig emberileg, fokozottan figyelve egymásra.

A család és a klub arra kér mindenkit, különösen a sajtó munkatársait, hogy tartsák tiszteletben a gyászolók magánéletét. Kérik, hogy ne keressék őket interjúkérésekkel vagy forgatási szándékkal, és hagyják meg számukra a csendet, amire most szükségük van.