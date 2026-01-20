Ugyanúgy tűnt el Budapesten egy francia diáklány, mint Egressy Mátyás

Egressy Mátyás eltűnése napok óta komoly aggodalmat kelt Budapesten, és már több száz önkéntes kapcsolódott be a keresésébe. A 17 éves fiú péntek éjszaka indult el az Ötkert nevű szórakozóhelyről, majd az Örs vezér terén tűnt fel. Szemtanúk szerint zavart állapotban volt, a telefonját kereste, és többször azt mondta: „végem van”. Az utolsó nyom, ami Mátyás után maradt, egy kulcscsomó a Lánchídon, amelyről az édesapja megállapította, hogy a fiáé. A rendőrség hivatalosan még eltűntként keresi, az iskoláján azonban már fekete zászló lobog – írta a Blikk.hu.

Eltűnt Egressy Mátyás szórólap a Szél Kálmán Téren. Fotó: Ladóczki Balázs - Mediaworks

Fotó: Ladóczki Balázs

Egressy Mátyást már a Dunában is keresik, ahonnan Ophélie előkerült

Az eset sokakat a 2008-ban eltűnt francia diáklány, Ophélie Bretnacher történetére emlékeztet. Borbély Zoltán, közlekedési szakjogász és korábbi Legfőbb Ügyészségi szóvivő, most, 18 évvel később osztott meg olyan részleteket, amelyek akkor nem kerülhettek nyilvánosságra.

Ophélie ösztöndíjjal tanult Budapesten és az utolsó napjait töltötte Magyarországon, lassan utaznia kellett haza. Ezt azonban nem szerette volna, szomorú volt, hogy itt kell hagynia Budapestet, aminek egyik legfőbb oka egy olasz fiatalember volt, akibe szerelmes volt.

– emlékezett vissza az ügyre Borbély. A lány az eltűnés napján a Portside of Cuba nevű, azóta megszűnt szórakozóhelyre ment, ami a búcsúbulijának számított. Ezen az estén látta meg a kedvesét egy másik lánnyal csókolózni, ami valószínűleg a tragikus döntéséhez vezetett.

Már akkor végig lehetett követni a térfigyelő kamerák segítségével Ophélie pontos útját. Tökéletesen látszott, ahogy a diáklány célzottan a Lánchíd felé indult. Nem bolyongott, nem tévelygett, azonnal a híd felé vette útját.

– mondta el a volt szóvivő. Borbély szerint a rendőrséggel akkoriban voltak nézeteltérések, mivel a hatóság az első pillanattól azt állította, hogy idegenkezűség nem történt. A vizsgálatok végül azt bizonyították, hogy a diáklány öngyilkosságot követett el, bár szülei hosszú ideig más teóriákat gyártottak. Az ügy nemzetközi figyelmet is kapott, Nicolas Sarkozy francia elnök is megszólalt az ügyben, és a magyar rendőrség végül 2014-ben zárta le az esetet.

Akkoriban modernkori Rómeó és Júliának tartottuk Ophélie esetét, hiszen családja Franciaországban már kiszemelt neki egy vőlegényt. A lány azonban ezt az olasz fiút szerette és nem akart hazamenni. Mátyás eltűnése ennél sokkal érthetetlenebb, ez az eset tele van kérdőjelekkel

– fejezte be gondolatait Borbély Zoltán és hozzátette: személyesen is nagyon megérintette Mátyás esete, hiszen hasonló korú gyerekei vannak.