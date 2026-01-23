Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Putyin kellemetlen híreket jelentett be – Zelenszkij nem fog örülni

Ezt látnia kell!

Kamerafelvételek kerültek elő Jákli Mónika tragikus balesetéről

Egressy Mátyás

Rendkívüli közleményt adott ki az Ötkert Egressy Mátyás eltűnése kapcsán

49 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A felzaklató és rendkívül érzékeny helyzetre tekintettel fontosnak tartották tisztázni a tényeket. Hangsúlyozzák, hogy Egressy Mátyás nem az Ötkert szórakozóhelyről tűnt el, hanem onnan önként távozott.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egressy MátyásszórakozóhelysajtóhelyreigazításÖtkertközlemény

Az Ötkert teljes csapata mély megrendüléssel és együttérzéssel követi az Egressy Mátyás eltűnésével kapcsolatos fejleményeket. Munkatársaik őszinte együttérzésüket és részvétüket fejezik ki a család és a hozzátartozók felé – közölte a Zrínyi utcai szórakozóhely Facebook-oldalán, amiről a Tények.hu számolt be.

Egressy Mátyás nem a szórakozóhelyről tűnt el
Hangsúlyozzák, hogy Egressy Mátyás nem a szórakozóhelyről tűnt el 
Fotó: Ötkert/Facebook

Mint írják, a felzaklató és rendkívül érzékeny helyzetre tekintettel fontosnak tartják rögzíteni, hogy egyes sajtóhíresztelésekkel ellentétben Egressy Mátyás nem az Ötkert szórakozóhelyről tűnt el, hanem onnan önként, rendezetten, biztonságos körülmények között, saját kabátjában távozott, amit kamerafelvételek és személyes tanúvallomások is alátámasztanak. Hangsúlyozzák, hogy az ezzel ellentétes állítások nem felelnek meg a valóságnak.

A hiteles tényközlésre figyelmeztetnek Egressy Mátyás esete kapcsán

A szórakozóhely vezetősége arra kéri a sajtó képviselőit, valamint mindazokat, akik az eset kapcsán megnyilvánulnak, hogy kizárólag hiteles, ellenőrzött és tényszerű információkat közöljenek, és tartózkodjanak a hatásvadász, félrevezető állítások terjesztésétől. Kijelentették, ennek megsértése esetén sajtó-helyreigazítási pert kezdeményeznek az érintett médiumokkal szemben.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!