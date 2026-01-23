Rendkívüli közleményt adott ki az Ötkert Egressy Mátyás eltűnése kapcsán

Az Ötkert teljes csapata mély megrendüléssel és együttérzéssel követi az Egressy Mátyás eltűnésével kapcsolatos fejleményeket. Munkatársaik őszinte együttérzésüket és részvétüket fejezik ki a család és a hozzátartozók felé – közölte a Zrínyi utcai szórakozóhely Facebook-oldalán, amiről a Tények.hu számolt be.

Hangsúlyozzák, hogy Egressy Mátyás nem a szórakozóhelyről tűnt el

Fotó: Ötkert/Facebook

Mint írják, a felzaklató és rendkívül érzékeny helyzetre tekintettel fontosnak tartják rögzíteni, hogy egyes sajtóhíresztelésekkel ellentétben Egressy Mátyás nem az Ötkert szórakozóhelyről tűnt el, hanem onnan önként, rendezetten, biztonságos körülmények között, saját kabátjában távozott, amit kamerafelvételek és személyes tanúvallomások is alátámasztanak. Hangsúlyozzák, hogy az ezzel ellentétes állítások nem felelnek meg a valóságnak.

A hiteles tényközlésre figyelmeztetnek Egressy Mátyás esete kapcsán

A szórakozóhely vezetősége arra kéri a sajtó képviselőit, valamint mindazokat, akik az eset kapcsán megnyilvánulnak, hogy kizárólag hiteles, ellenőrzött és tényszerű információkat közöljenek, és tartózkodjanak a hatásvadász, félrevezető állítások terjesztésétől. Kijelentették, ennek megsértése esetén sajtó-helyreigazítási pert kezdeményeznek az érintett médiumokkal szemben.

