Lehet, hogy emiatt nem találják Egressy Mátyást

Egressy Mátyás péntek éjszaka eltűnt. Az ezt követő mintegy másfél napban több helyszínen is látták Budapesten, legutóbb vasárnap hajnalban a Lánchíd környékén. Állítólag vannak olyan kamerafelvételek - bár ezt nem erősítették meg a nyomozók -, hogy a fiatal felment a hídra, de az nem látható, hogy lejött volna onnan. Ráadásul a Széchenyi Lánchídon megtalálták a lakáskulcsát is, ami tovább erősíti azokat a feltételezéseket, hogy kapcsolat lehet az eltűnése és egy olyan incidenst között, amelyet kamerák rögzítettek. Ezen az látható, hogy egy test a Dunába esik. Vizsgálják, hogy Egressy Mátyás lehetett-e az, aki a Dunába merült. Amennyiben a hajó kamerafelvételén ő látható, az tragikus forgatókönyvet vetít előre.
"Ebben az extrém téli hidegben egyáltalán nem úgy viselkedik az emberi test a vízben, mint más évszakokban. A Duna jelenleg nagyon alacsony vízállású, körülbelül 1 fokos, és 5 km/h-val folyik. Ha egy test a vízbe kerül, akkor pár perce lehetett csak az illetőnek, hogy reagáljon. Ezután a természet minden erejével ellene dolgozik. A hideg vízben megbénulnak az izmok, gyakorlatilag mozgásképtelenné válik az ember. Ha a fősodorba, vagyis a folyó közepe tájékára kerül, ott elmerül, és sodródik a vízzel.
Ilyen hidegben nem indulnak meg a kémiai folyamatok, a test nem jön fel a víz felszínére. Akár hónapok is eltelhetnek, mire ez megtörténik.
És az sincs kizárva, hogy valamelyik szomszédos külföldi országban ér partot" – nyilatkozta a Blikknek egy tapasztalt, névtelenséget kérő kutató-mentő szakember, aki szerint tehát nem zárható ki, hogy már csak a holtteste kerül elő.
A rendőrök is nagy erőkkel keresik Egressy Mátyást
Amikor egy gyerek eltűnik, a szerettei bejelentést tesznek a rendőrségen. Ezután kezdenek munkába azok a nyomozók, akik az eltűnési ügyek szakértői. Január 16-án péntek este tűnt el a 18 éves Egressy Mátyás egy belvárosi szórakozóhelyről indult haza újbudai otthonába a barátaival töltött este után, de nem érkezett meg. A nyomozók azóta is próbálják megtalálni.
