Ezt tudjuk most Egressy Mátyás rejtélyes haláláról

A 18 éves Egressy Mátyás eltűnése mögött szerencsétlen körülmények sorozata és több szemtanúval is megerősített pillanat áll. Az események láncolata a vidám szórakozástól a Lánchídon történt tragédiáig vezetett.

Az egész ország tűkön ülve várja Egressy Mátyás keresésének végét

Fotó: beküldött kép

Az utolsó órák: Mit láttak a szemtanúk?

A rekonstruált események során több olyan személy is akadt, aki találkozott a fiúval vagy látta őt a kritikus órákban:

A biztonsági őrök és a szórakozóhely: Az Ötkert munkatársai megerősítették, hogy a fiú hajnali 2:15-kor egyedül indult el. Nem volt jele konfliktusnak vagy annak, hogy bárki követte volna;

A 907-es busz sofőrje: Kulcsfontosságú szemtanú, aki a végállomáson, az Örs vezér terén ébresztette fel az elaludt Mátyást. A sofőr vallomása szerint a fiú válaszolt a felszólításra, megértette, hogy le kell szállnia, és bár láthatóan fáradt volt, nem kért segítséget. A sofőr nem látott rajta olyan fokú bódultságot, ami indokolta volna mentők riasztását;

Szemtanúk a HÉV-en és a metrón: Több bejelentés érkezett olyan utasoktól, akik felismerni vélték a fiút a hajnali órákban a Csömöri HÉV-en, majd később az M2-es metrón. Beszámolóik szerint a fiatalember zavartnak tűnt, mintha nem tudná pontosan, hol van, vagy hová tart;

A hajó legénysége: A legdrámaibb „szemtanú” egy dunai hajó fedélzeti kamerája volt. A felvétel rögzítette a pontos időpontot – 6:37 –, amikor egy emberi alak a Lánchídról a vízbe esett. Bár a legénység élőben nem látta az eseményt, a kamerafelvétel a rendőrség legfontosabb bizonyítékává vált.

Rejtélyes bolyongás és a bűncselekmény gyanúja

Mátyás édesapja és az őt keresők számára a legérthetetlenebb pont Mátyás telefonjának elnémulása volt az Örs vezér terén. A család gyanúja szerint a fiút – aki a buszon mélyen aludt – kifoszthatták, elvehették az értékeit, telefonját és iratait. Ez magyarázatot adhatna arra a sokkos, zavart állapotra, ami miatt nem hazafelé indult, hanem céltalanul utazott tovább a fagyos éjszakában.



Fotó: Ladóczki Balázs

A keresés és a végső búcsú

A Lánchídon megtalált kulcscsomó volt az első fizikai nyom, amely a folyó felé terelte a kutatást. A vízi rendészek drónokkal és búvárokkal fésülték át a Duna érintett szakaszait.