Ezt tudjuk most Egressy Mátyás rejtélyes haláláról

A 18 éves Egressy Mátyás eltűnése mögött szerencsétlen körülmények sorozata és több szemtanúval is megerősített pillanat áll. Az események láncolata a vidám szórakozástól a Lánchídon történt tragédiáig vezetett.
Az utolsó órák: Mit láttak a szemtanúk?
A rekonstruált események során több olyan személy is akadt, aki találkozott a fiúval vagy látta őt a kritikus órákban:
- A biztonsági őrök és a szórakozóhely: Az Ötkert munkatársai megerősítették, hogy a fiú hajnali 2:15-kor egyedül indult el. Nem volt jele konfliktusnak vagy annak, hogy bárki követte volna;
- A 907-es busz sofőrje: Kulcsfontosságú szemtanú, aki a végállomáson, az Örs vezér terén ébresztette fel az elaludt Mátyást. A sofőr vallomása szerint a fiú válaszolt a felszólításra, megértette, hogy le kell szállnia, és bár láthatóan fáradt volt, nem kért segítséget. A sofőr nem látott rajta olyan fokú bódultságot, ami indokolta volna mentők riasztását;
- Szemtanúk a HÉV-en és a metrón: Több bejelentés érkezett olyan utasoktól, akik felismerni vélték a fiút a hajnali órákban a Csömöri HÉV-en, majd később az M2-es metrón. Beszámolóik szerint a fiatalember zavartnak tűnt, mintha nem tudná pontosan, hol van, vagy hová tart;
- A hajó legénysége: A legdrámaibb „szemtanú” egy dunai hajó fedélzeti kamerája volt. A felvétel rögzítette a pontos időpontot – 6:37 –, amikor egy emberi alak a Lánchídról a vízbe esett. Bár a legénység élőben nem látta az eseményt, a kamerafelvétel a rendőrség legfontosabb bizonyítékává vált.
Rejtélyes bolyongás és a bűncselekmény gyanúja
Mátyás édesapja és az őt keresők számára a legérthetetlenebb pont Mátyás telefonjának elnémulása volt az Örs vezér terén. A család gyanúja szerint a fiút – aki a buszon mélyen aludt – kifoszthatták, elvehették az értékeit, telefonját és iratait. Ez magyarázatot adhatna arra a sokkos, zavart állapotra, ami miatt nem hazafelé indult, hanem céltalanul utazott tovább a fagyos éjszakában.
A keresés és a végső búcsú
A Lánchídon megtalált kulcscsomó volt az első fizikai nyom, amely a folyó felé terelte a kutatást. A vízi rendészek drónokkal és búvárokkal fésülték át a Duna érintett szakaszait.
Január 20-án az MTK Park Teniszklub és a család hivatalos közleményben ismerte el: az összes közvetett bizonyíték (kamerák, megtalált tárgyak, tanúvallomások) arra mutat, hogy Mátyás az éjszaka áldozatává vált. Iskolájában, a Vörösmarty Mihály Gimnáziumban fekete zászlóval és néma gyertyagyújtással tisztelegtek emléke előtt, miközben a rendőrség továbbra is nagy erőkkel keresi a holttestet a folyó déli szakaszain, egészen Csepelig és Paks környékéig.
A kutatás menete és a kulcsfontosságú nyomok
Amikor világossá vált, hogy Mátyás nem csupán eltévedt, a hatóságok és az önkéntes mentőszervezetek soha nem látott erőket mozgósítottak.
A legfontosabb áttörést a Lánchídon megtalált kulcscsomó jelentette. Az édesapa azonosította a tárgyat, amely egyértelműen kijelölte a kutatás irányát: a fókuszt a szárazföldről a Dunára és annak partvonalára helyezték át.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) vízirendészete mellett speciális egységek is bekapcsolódtak a munkába. Hőkamerás drónokkal pásztázták a Duna budapesti szakaszát, a víz alatt pedig oldalpásztázó szonárokkal keresték a mederben az idegen tárgyakat.
A búvárok munkáját rendkívüli módon nehezítette a "vörös kód" idején tapasztalt extrém hideg. A Duna vízhőmérséklete a fagypont közelében volt, a folyón úszó jégtáblák (jégzajlás) pedig életveszélyessé tették a merülést. A kutatás azóta kiterjedt a déli szakaszokra, egészen Csepel, Dunaharaszti, sőt Paks térségéig.
A közösség gyásza: búcsúznak Egressy Mátyástól
Január 20-án a reményt a gyász váltotta fel, miután a család és az MTK Park Teniszklub közös közleményben fogadta el a megmásíthatatlan tényeket.A Vörösmarty Mihály Gimnázium homlokzatára kikerült a fekete gyászlobogó. Az osztálytársak és barátok az iskola előtt néma gyertyagyújtással és virágokkal emlékeztek meg Mátyásról. Az intézmény pszichológusok segítségét kérte a végzős évfolyam számára a sokk feldolgozásához. Teniszezőként Mátyás előtt fényes karrier állt. Sporttársai és edzői - saját bevallásuk szerint - nemcsak a tehetséget, hanem egy kitartó és sportszerű barátot gyászolnak.
Társadalmi párbeszéd és a BKK felelőssége
A tragédia messze túlmutat egy egyéni sorson, és komoly közfelháborodást váltott ki a tömegközlekedési protokollok miatt. Sokan felteszik a kérdést, hogyan lehetséges, hogy egy "vörös kód" (életvédelmi riasztás) idején egy láthatóan zavart, értékek és telefon nélkül maradt, elalvó fiatalembert a hajnali órákban egyszerűen "letessékelnek" a járműről egy néptelen végállomáson.
Bár a BKK szerint a sofőr szabályosan járt el, a közvélemény szerint ilyen extrém időjárási körülmények között a járművezetőknek kötelező lenne a diszpécseren keresztül segítséget (mentőt vagy krízisautót) hívniuk, ha az utas állapota bizonytalan. A tragédia hatására felmerült az igény a belső szabályzatok felülvizsgálatára, hogy a jövőben elkerülhető legyen, hogy bárki – legyen az fiatal bulizó vagy hajléktalan – segítség nélkül maradjon a fagyos éjszakában.
