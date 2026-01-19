Ezt mondta a zavart Egressy Mátyás hajnalban egy szemtanú szerint

Egy drámai szemtanúi beszámoló szerint hajnali 4 óra 20 perc körül az Örs vezér téri aluljáróban még látták a kétségbeesetten keresett fiatalt, amint elveszett iPhone-ja felől érdeklődött a járókelőktől. A vallomást tevő tinédzser szerint a láthatóan elkeseredett Egressy Mátyás végül 4:28-kor felszállt a Gödöllő felé tartó HÉV-szerelvényre, ahol a szemtanú barátja mellé ült le, így ő lehetett az egyik utolsó személy, aki élve látta és beszélt is az eltűnt sportolóval – írta a Blikk.hu.

Kiderült mit mondott hajnalban Egressy Mátyás

Fotó: police.hu

Egressy Mátyás baljós dolgokat mondott

A 16 éves szemtanú rendőrségi vallomása zavarba ejtő részleteket tárt fel az eltűnt sportoló utolsó ismert perceiről. A fiatal fiú elmondása szerint Egressy Mátyás az Örs vezér terén céltalanul bolyongott és bár nem tűnt részegnek,

láthatóan nem volt tisztában a helyzetével, nadrágja és kabátja pedig sáros volt.

A tanúvallomás szerint a fiú többször is baljós kijelentéseket tett:

Végig azt mondogatta, hogy »öngyilkos leszek« és »végem van«. Ezt nem tudom, mennyire gondolta komolyan.”

A beszámoló alapján Mátyásnál csupán egy igazolványtartó volt, amire azt mondta: a személyi igazolványa benne van, de azzal nem megy sokra. A szemtanú hozzátette, hogy a fiatalember zavart viselkedése miatt arra gyanakodtak, talán kábítószer hatása alatt állhatott, mivel folyamatosan az aluljáró és a megállók között futkározott.

A szemtanú édesanyja a lapnak megerősítette a fia által elmondottakat, és egy hátborzongató egybeesésről is beszámolt: éppen a rendőrségen tartózkodtak a vallomástétel miatt, amikor befutott a hír, hogy a Lánchíd peremén megtalálták Mátyás kulcscsomóját.