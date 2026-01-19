Egressy Mátyás eltűnése: meddig számít valaki körözött személynek?

A közösségi médiát szombat óta tartja lázban a hír: egy budapesti éjszakai bulizást követően nyoma veszett a 18 éves Egressy Mátyásnak. Az édesapa beszámolója szerint fia szombat hajnali kettőkor hagyta el a belvárosi Ötkert szórakozóhelyet, majd a Március 15. téren felszállt a 907-es éjszakai buszra, hogy XI. kerületi otthonukba utazzon, ám Kelenföldre már nem érkezett meg. Bár vasárnap este több forrás is a fiatal előkerüléséről posztolt, a rendőrség cáfolta ezeket a híreszteléseket és megerősítette, hogy továbbra is nagy erőkkel keresik a fiút – írta az Index.hu.

Továbbra is nagy erőkkel keresik Egressy Mátyást

Fotó: beküldött kép

Több helyen is azt állították, hogy megtalálták Egressy Mátyást

Amikor egy eltűnt személy ügye hivatalos szakaszba lép, a rendőrség rendkívül szigorú protokoll szerint jár el: a körözési profil eltávolítása soha nem történhet meg puszta bemondás vagy közösségi médiás posztok alapján. A hatóságok kizárólag akkor zárják le az aktát, ha a következő feltételek valamelyike teljesül:

Az érintett önként besétál bármelyik rendőrkapitányságra;

A rendőrök a keresés során rábukkannak az illetőre;

Hitelt érdemlően bebizonyosodik az elhalálozás ténye;

Ha egy cselekvőképes felnőtt szándékosan távozott otthonról, nincs veszélyben, és ezt a hatóságok felé személyesen tisztázza;

Hivatalos megszüntetés: a rendőrség vagy más illetékes szerv döntése alapján a körözés oka megszűnik vagy megalapozatlanná válik.

A nyilvános listán jelenleg is több mint kétezer név szerepel – köztük számos kiskorúval –, a rendszer alaposságát pedig jól mutatja, hogy a keresést akár 90 éven keresztül is fenntarthatják. Ha az első három hónap nem vezet eredményre, a rendőrség DNS-mintát rögzít a későbbi azonosítás megkönnyítése érdekében. Éppen ezért kritikus, hogy ne dőljünk be az interneten terjedő híreknek: amíg a hivatalos rendőrségi adatbázisban szerepel az adott név, addig a keresés folyamatban van. Egressy Mátyás ügyében a BRFK hétfő reggel ismét hangsúlyozta: bár minden lakossági információt és sajtóértesülést alaposan ellenőriznek, ezeket a folyamatban lévő nyomozás érdekeire való tekintettel nem kommentálják.