Ezek a részletes információk, amit tudunk Egressy Mátyásról – szakértők is megszólaltak

Egressy Mátyás péntek este barátaival indult szórakozni a belváros egyik legismertebb helyére, az Ötkertbe. A buli azonban hajnalra véget ért és ezzel együtt nyoma veszett a fiúnak is – írta a Blikk.

Egressy Mátyás eltűnése sokkban tartja az országot és összefogással keresik a fiút

Fotó: Facebook

Egressy Mátyás egyedül indult haza

A fiatalember szombat hajnalban, két óra körül hagyta el a szórakozóhelyet. Bár többet ivott a kelleténél, ismerősei szerint semmi nem utalt arra, hogy baj lehet. Felszállt a 907-es éjszakai buszra a Március 15. téren, célja pedig a XI. kerületi otthona volt. Ide azonban már nem jutott el.

A térfigyelő kamerák szinte percről percre rögzítették az útját, azt is tudni, hogy elaludt a buszon, majd az Örs vezér terénél leszállították. Innen HÉV-re ült, Csömörig ment, visszafordult, majd a belváros felé indult. Hajnalban már a Kossuth tér környékén tűnt fel, végül a Lánchíd felé vette az irányt.

Útja során többen is találkoztak vele. Egy tinédzser és barátai az Örs vezér terén látták, ahogyan Mátyás a telefonját kereste, zavartan beszélt, nem tudta, hogyan került oda. A nadrágja és a kabátja sáros volt, értékei közül alig maradt nála valami. Többször is azt mondogatta: „végem van”, „öngyilkos leszek”.

A telefonja utoljára a buszon adott jelet, ami sokak szerint arra utal, hogy kizsebelhették. Többen is úgy vélték, viselkedése nem pusztán az alkohol számlájára írható.

Zacher Gábor is megszólalt az ügyben

A család és a szakértők sem zárják ki, hogy Mátyás italába valaki tudatmódosító szert csempészhetett. Egyes drogok akár órákon, sőt napokon át is súlyos zavartságot, félelmet és hallucinációkat okozhatnak, még akkor is, ha az illető korábban teljesen egészséges volt.

Hallottunk már marihuána indukálta pszichózisról is, szóval nem kell feltétlenül valami nagyon erős szerre gondolni, mint például jó néhány évvel ezelőtt az „Ördög lehelete” nevű szer, amelyik 36–48 órás módosult tudatállapotot okozott, s amibe többen belehaltak"

– nyilatkozta a toxikológus.

Ismerősei szerint Egressy Mátyás sportos, céltudatos fiatal volt, teniszezett, aki egy olasz egyetemre készült, rendezett családi háttérrel. Az, hogy ismerősei elől is menekült, sokak számára csak tovább erősíti a gyanút, hogy nem önmaga volt.