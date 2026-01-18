Összefogott Budapest: keresőakció indult Egressy Mátyás felkutatására

Visszatért a remény, hogy mihamarabb megtalálják Egressy Mátyást. Január 18-án délután 3 órától a rendőrség, a fiú családja és barátai, valamint több keresőcsapat is kutat utána a pestszentlőrinci Balassa Bálint utcától kezdve.

Keresőakció indult Egressy Mátyás felkutatására

Fotó: beküldött kép

Itt látták utoljára Egressy Mátyást

Az eltűnt tinédzser felkutatásába időközben bekapcsolódott Nagy Laci eltűntkereső is, aki nemrég egy posztot tett közzé, mely szerint a srácot január 18-án látták újra.

A legfrissebb infó szerint Matyit Pestszentlőrincen a Nagybánya utca és Sió utca kereszteződésénél felismerte egy barátnője, aki a szüleivel autóból kereste őt, de mire megfordultak az autóval, Matyi elrohant előlük.”

A keresésben a Help Mentőkutyás Egyesület is részt vesz, Bernát Zsolt, az egyesület elnöke elmondta a Borsnak, hogy Pestszentlőrincet szektorokra fogják osztani, és alaposan átfésülik a környéket.

Reméljük, hogy minél többen eljönnek! Gyalogosan, zseblámpával járjuk körbe a környéket, GPS-t és térképeket használunk, környező épületeket is megnézünk, pincéket, alagsorokat, ha úgy adódik. Annyi idő telt el Mátyás eltűnése óta, hogy kutyákat nem tudunk sajnos bevetni. Szorít minket az idő, hogy mihamarabb megtaláljuk, mert az is benne van a pakliban, hogy felül egy tömegközlekedési eszközre és több száz kilométerrel arrébb is eljuthat”

– közölte a Borssal Bernát Zsolt.

A közösségi médiában is keresik Matyit

Külön Facebook-oldalt hoztak létre Egressy Mátyás eltűnt néven, hogy a lehető legtöbb információt megtudjanak a férfi hollétéről. Ezt olvasva kiderül, hogy a főváros lakossága szinte egy emberként igyekszik felkutatni a 18 éves fiút. A bejegyzések alapján az önkéntes keresők Budapest minden pontján próbálnak Egressy Mátyás nyomára bukkani.

A magyar sztárvilágot is megmozgatta a hír, hogy péntek éjszaka nyoma veszett a 18 éves budapesti fiúnak. Zenészek és celebek buzdítják a követőiket arra, hogy segítsenek megtalálni Egressy Mátyást.