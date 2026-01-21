Középiskolája is búcsúzik az eltűnt végzős diáktól, Egressy Mátyástól

Napok óta tartja izgalomban az országot a Budapesten eltűnt 18 éves Egressy Mátyás esete. A fiú barátaival ment bulizni az Ötkertbe, majd egyedül indult hazafelé, de azóta nem adott életjelet magáról. Több helyen is látták az este folyamán, de amikor ismerősei megpróbálták felkeresni, elmenekült előlük. A család tegnap kiadott nyilatkozata alapján a hatóságok már a Dunában is keresik. A szülők valószínűsítik, hogy fiuk esett a folyóba szombaton a Lánchídról. Iskolája most nyilvános Facebook-posztban búcsúzik diákjától.

Egressy Mátyástól búcsúzik középiskolája

Fotó: beküldött kép

Egressy Mátyás: gyászba borult az iskola közössége

„Az emlék nem múlik el, csak csenddé válik.” – E gondolat mentén búcsúzik iskolája végzős diákjától, Egressy Mátyástól. A hétvégén az intézményben példátlan összefogás történt, amelynek ereje és jelentősége felbecsülhetetlen. Az iskola tájékoztatása szerint a szülők közleménye után vált bizonyossá, hogy el kell fogadniuk a felfoghatatlant: búcsút kell venniük eltűnt diákjuktól. A történtek mélyen megrázták a tanárokat, diákokat és a szülőket egyaránt.

Egressy Mátyásra magabiztos, stabil, figyelmes tanulóként emlékeznek, aki nemcsak az iskolapadban, hanem sportolóként és barátként is meghatározó része volt közösségének. Hiánya szinte feldolgozhatatlan, emléke azonban tovább él azokban, akik ismerték.

Az iskola közössége osztozik a család fájdalmában, és támogatásáról biztosítja az osztálytársakat, iskolatársakat és kollégákat ebben a nehéz időszakban. Mint fogalmaznak: Egressy Mátyás emléke örökre része marad az iskola történetének és mindazok szívének, akik vele együtt tanultak, dolgoztak, éltek.