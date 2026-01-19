Hírlevél
Egressy Mátyás gimnáziuma felhúzta a fekete zászlót

egressy mátyás

Egressy Mátyás gimnáziuma felhúzta a fekete zászlót

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Miközben a hatóságok hivatalosan továbbra is eltűntként tartják nyilván, egykori iskolájában már megemlékezéseket tartanak a tragikus körülmények között eltűnt fiatal teniszezőről. A reményt egy szemtanú beszámolója és a Lánchíd korlátjánál talált személyes tárgyak árnyékolják be, amelyek azóta is a péntek éjszaka óta keresett Egressy Mátyáshoz köthetők.
egressy mátyásdiákvörösmarty mihály gimnáziumhalálhíreltűntlánchíd

Megrendült, egymást támogató diákok gyülekeznek a budapesti Vörösmarty Mihály Gimnázium épülete előtt, ahol a gyász és a bizonytalanság vette át az uralmat. Az iskola közössége azért aggódik, mert a január 16-i, péntek esti szórakozás után nyomtalanul eltűnt társuk, Egressy Mátyás, aki a barátaitól való távozása után sosem ért haza. A család segélykiáltására válaszul hatalmas civil összefogás indult: önkéntesek tucatjai autókkal és gyalogosan is átfésülték a főváros utcáit, bízva a fiú szerencsés előkerülésében – írta a Borsonline.hu.

Egressy Mátyás
Egressy Mátyás gimnáziuma felhúzta a fekete zászlót
Fotó: beküldött kép

Továbbra sincs hivatalos hír Egressy Mátyásról

A budapesti éjszakában nyomtalanul eltűnt gimnazista ügyét vasárnap óta ellentmondásos információk és fojtogató bizonytalanság övezi. Bár a Vörösmarty Mihály Gimnázium homlokzatán már fekete zászló leng, az épületben pedig mécsesek égnek a népszerű sportoló portréja előtt, fontos hangsúlyozni, hogy Egressy Mátyás halálhírét a rendőrség hivatalosan továbbra sem erősítette meg.

Egressy Mátyás
Egymást vígasztaljákn a diákok a gimnázium elött
Fotó: borsonline.hu 

A hatósági protokoll szerint a körözés mindaddig érvényben marad, amíg a keresett személyt kétséget kizáróan meg nem találják – legyen szó bármilyen tragikus feltételezésről is. A reményt és a kétségbeesést egyszerre táplálják a szemtanúk beszámolói, akik egy, a Lánchídról Dunába zuhanó férfit láttak, valamint az ott talált kulcscsomó, amely kísértetiesen hasonlít a fiúéra. Miközben a diáktársak és a tanárok már a "rendes srácra" és az elhivatott teniszezőre emlékeznek, a hivatalos nyilvántartásban Mátyás továbbra is eltűntként szerepel, így sokan még mindig bíznak abban, hogy a gyászhírek tévesnek bizonyulnak.

 

