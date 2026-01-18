A családja és a rendőrség mellett már hazai sztárok is keresik az eltűnt Egressy Mátyást

Egy emberként mozdult meg a hazai celeb- és zenésztársadalom a 18 éves budapesti fiú eltűnésének hírére. Egressy Mátyás január 16-án este még a barátaival szórakozott a belvárosban, majd hajnalban nyoma veszett. A rendőrség azóta is nagy erőkkel keresi a fiút, akinek eltűnésével kapcsolatban egyre több nyugtalanító részlet tárul fel. A Borsonline.hu most arról ír, hogy az ügy komoly aggodalmat váltott ki a közösségi médiában is, valamint egyre több hazai híresség áll az ügy mellé, megosztva a hatósági felhívást saját közösségi oldalán.

Rengetegen, köztük hazai sztárok is aggódnak az eltűnt Egressy Mátyás miatt

Fotó: beküldött

Rengeteg sztár aggódik Egressy Mátyás miatt

Görög Zita, Marics Peti, Valkusz Milán, Curtis, Pachert Balázs – néhány név azok közül, akik közösségi oldalaikon fordultak követőihez. Bejegyzéseikben azt kérik, hogy aki bármilyen információval rendelkezik a szombat hajnalban eltűnt Egressy Mátyásról, azonnal jelezze a nap 24 órájában elérhető 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámon, illetve a 112-es segélyhívón.

A keresésbe időközben bekapcsolódott az ismert eltűntkereső, Nagy László, valamint egy Facebook-csoport is alakult a fiatal felkutatásának segítésére.

Ezt tudni eddig Mátyás kálváriájáról

A kamasz édesapja elmondta, hogy fia szombat hajnalban ittasan indult el az Ötkert nevű szórakozóhelyről, majd a Március 15. téren felszállt a 907-es buszra, amelyen elaludhatott, és hajnal négy óra körül az Örs vezér terénél szállították le. A térfigyelő kamerák felvételei alapján ezután HÉV-vel kiment Csömörre, majd visszautazott Budapestre, metróra szállt, és eljutott a Kossuth térre, reggel fél hét körül pedig a Lánchídon is áthaladt. Vasárnap hajnal egy óra tíz perckor Pestszentlőrincen összefutott ismerősökkel, akik szerint zavart volt a tekintete, mintha valamilyen drogot fogyasztott volna, majd megijedt és hirtelen elszaladt. Az apa hangsúlyozta, hogy fia nem szenved mentális betegségben, Mátyás testvére szerint elképzelhető, hogy a fiatalt egy banda bedrogozta és kifosztotta.