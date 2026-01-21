Ha nem kerül elő Egressy Mátyás holtteste, sosem derülhet ki, hogy mi okozta a tragédiát

Kedden az eltűnt 18 éves fiú, Egressy Mátyás családja és korábbi sportklubja, az MTK Park Teniszklub is közleményt adott ki, amely szerint valószínű, hogy a vasárnap a Lánchídról Dunába esett személy Egressy Mátyás volt. A rendőrség azonban továbbra is eltűntként keresi a fiút, igaz, immár a Dunán is kutatnak a teste után. Az Origo.hu által megkérdezett, névtelenséget kérő szakértő szerint amennyiben nem találják meg a fiú testét, jó eséllyel sosem derül ki, hogy mi vezethetett a tragédiához. Az eddig felmerült teóriák bizonyításához ugyanis szükség lenne egy boncolásra, amennyiben a fiú holtan kerül elő.

Szórólap Egressy Mátyás eltűnéséról

Fotó: Ladóczki Balázs / Mediaworks

Kérdések Egressy Mátyás eltűnése kapcsán

Az sem a keresés megkezdésekor, sem később nem merült fel, vagy nem került nyilvánosságra, hogy Egressy Mátyásnak valamilyen diagnosztizált pszichológiai problémája lenne. Márpedig a nyilvánosság által megismert tanúvallomások alapján a fiút erősen zavart állapotban látták a város több pontján. Így felmerül a kérdés, hogy belecsempésztek-e valamit az italába a szórakozóhelyen, vagy azt elhagyva beszedett-e valamit, ami később a tragédiához vezetett.

Azt nem tudni, hogyan indult az este Mátyás számára, de barátaival az Ötkert nevű szórakozóhelyre mentek, ahol hajnalig maradtak, majd 2:15 körül a fiú elindult hazafelé. A tragédia után a bulizóhely biztonsági személyzete átnézte a felvételeket és semmi szokatlant nem találtak. Azt biztosra lehet venni, hogy azóta a nyomozók iskockáról kockára átnézték a videót.

Ha rátalálnának egy olyan jelenetre, amikor jól láthatóan valaki belecsempészett valamit a fiú italába, a holttest hiányában még akkor is nagyon nehezen lehetne bizonyítani, hogy mindez hozzájárult a halálához.

Ha például a rendőrök megtalálják a felelőst, akit kihallgatnak és ő kitart a története mellett, hogy a felvételen csak porcukrot rak az italba, nem nagyon tudnának mit kezdeni vele a nyomozók.

A holttest előkerülése azonban mindent megváltoztatna: ebben a helyzetben az ügy hasonló fordulatot venne, mint Dudás Miklós esetében és hamar boncolásra kerülne a sor.

Az áldozatok elkábítására használt „angyalpor” és más efféle szintetikus kábítószerek még évekig, egyes esetekben hét évig is kimutathatóak a gerincvelőből.

A feladat még így is sem lenne egyszerű, ugyanis ezt követően azt is bizonyítani kellene, hogy közvetlen összefüggés van a kimutatott anyag és Egressy Mátyás különös viselkedése között. Ám az biztos, esély nyílna arra, hogy kiderüljön az igazság.