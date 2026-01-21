Hírlevél
Rendkívüli

Nagy a baj! Leszállni kényszerült az Air Force One – veszélyben van Trump?

Magyar botrány robbant a kézilabda Eb-n, ettől hangos az izlandi sajtó

Egressy Mátyás

Ha nem kerül elő Egressy Mátyás holtteste, sosem derülhet ki, hogy mi okozta a tragédiát

Napok óta foglalkoztatja a közvéleményt a 18 éves fiú eltűnése. Egressy Mátyás sorsa kapcsán kedden a családja és volt sportklubja bejelentette, hogy valószínűleg ő volt az, aki vasárnap hajnalban a jeges Dunába zuhant a Lánchídról. Az Origónak nyilatkozó szakértő szerint csak akkor derülhet ki, hogy Mátyást bedrogozták-e és esetleg ez okozta a tragédiát, ha előkerül a holtteste.
Kedden az eltűnt 18 éves fiú, Egressy Mátyás családja és korábbi sportklubja, az MTK Park Teniszklub is közleményt adott ki, amely szerint valószínű, hogy a vasárnap a Lánchídról Dunába esett személy Egressy Mátyás volt. A rendőrség azonban továbbra is eltűntként keresi a fiút, igaz, immár a Dunán is kutatnak a teste után. Az Origo.hu által megkérdezett, névtelenséget kérő szakértő szerint amennyiben nem találják meg a fiú testét, jó eséllyel sosem derül ki, hogy mi vezethetett a tragédiához. Az eddig felmerült teóriák bizonyításához ugyanis szükség lenne egy boncolásra, amennyiben a fiú holtan kerül elő.

Szórólap Egressy Mátyás eltűnéséról
Szórólap Egressy Mátyás eltűnéséról
Fotó: Ladóczki Balázs / Mediaworks

Kérdések Egressy Mátyás eltűnése kapcsán

Az sem a keresés megkezdésekor, sem később nem merült fel, vagy nem került nyilvánosságra, hogy Egressy Mátyásnak valamilyen diagnosztizált pszichológiai problémája lenne. Márpedig a nyilvánosság által megismert tanúvallomások alapján a fiút erősen zavart állapotban látták a város több pontján. Így felmerül a kérdés, hogy belecsempésztek-e valamit az italába a szórakozóhelyen, vagy azt elhagyva beszedett-e valamit, ami később a tragédiához vezetett.

Azt nem tudni, hogyan indult az este Mátyás számára, de barátaival az Ötkert nevű szórakozóhelyre mentek, ahol hajnalig maradtak, majd 2:15 körül a fiú elindult hazafelé. A tragédia után a bulizóhely biztonsági személyzete átnézte a felvételeket és semmi szokatlant nem találtak. Azt biztosra lehet venni, hogy azóta a nyomozók iskockáról kockára átnézték a videót.

Ha rátalálnának egy olyan jelenetre, amikor jól láthatóan valaki belecsempészett valamit a fiú italába, a holttest hiányában még akkor is nagyon nehezen lehetne bizonyítani, hogy mindez hozzájárult a halálához.

Ha például a rendőrök megtalálják a felelőst, akit kihallgatnak és ő kitart a története mellett, hogy a felvételen csak porcukrot rak az italba, nem nagyon tudnának mit kezdeni vele a nyomozók.

A holttest előkerülése azonban mindent megváltoztatna: ebben a helyzetben az ügy hasonló fordulatot venne, mint Dudás Miklós esetében és hamar boncolásra kerülne a sor.

Az áldozatok elkábítására használt angyalpor” és más efféle szintetikus kábítószerek még évekig, egyes esetekben hét évig is kimutathatóak a gerincvelőből. 

A feladat még így is sem lenne egyszerű, ugyanis ezt követően azt is bizonyítani kellene, hogy közvetlen összefüggés van a kimutatott anyag és Egressy Mátyás különös viselkedése között. Ám az biztos, esély nyílna arra, hogy kiderüljön az igazság.

Rablás vagy kábítószer?

A család korábban olyan nyilatkozatot tett, miszerint Mátyást megtámadhatták: a telefonja, a pénztárcája, az iratai eltűntek. Később a lakáskulcsát a Lánchídon találták meg. A kamerafelvételek alapján a ruhája sáros volt, mintha elesett vagy ellökték volna. 

Szerintünk nagy valószínűséggel a szórakozóhelyen bedrogozhatták és utána kirabolták, megverték. Sajnos az utóbbi időben történt ilyen az ismerőseinkkel, a fiúkat cuccozzák be. A testvéremért nagyon aggódok! Folyamatosan kint állunk az utcán, nézzük, merre lehet és keressük. Utoljára 16 órája láttuk a helyzetét a telefonján, nagyon hideg van kint, nem evett, nem ivott, tehát nem fogja túlélni ezt az estét, ha nem talál magának valami meleg helyet vagy nem segítenek neki."

mondta a fiú testvére, Dorka.

Drámai tanúvallomás

Egy drámai szemtanúi beszámoló szerint hajnali 4 óra 20 perc körül az Örs vezér téri aluljáróban még látták Mátyást, aki elveszett iPhone-ja kapcsán érdeklődött a járókelőknél. A vallomást tevő 16 éves fiú szerint a láthatóan elkeseredett Egressy Mátyás végül 4:28-kor felszállt a Gödöllő felé tartó HÉV-szerelvényre, ahol a szemtanú barátja mellé ült le, így ő lehetett az egyik utolsó személy, aki élve látta és beszélt is az eltűnt sportolóval.

A szemtanú szerint, bár nem tűnt részegnek Mátyás, zavartan bolyongott az Örs vezér terén.

Végig azt mondogatta, hogy »öngyilkos leszek« és »végem van«. Ezt nem tudom, mennyire gondolta komolyan”

– emelte ki a szemtanú.

A beszámoló alapján Mátyásnál csupán egy igazolványtartó volt, amire azt mondta: a személyi igazolványa benne van, de azzal nem megy sokra. A szemtanú hozzátette, hogy a fiatalember zavart viselkedése miatt arra gyanakodtak, talán kábítószer hatása alatt állhatott, mivel folyamatosan az aluljáró és a megállók között futkározott.

 

