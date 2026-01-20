Exkluzív: megszólalt Egressy Mátyás iskolája

Tovább keresik azt a 18 éves fiút, aki 2026. január 17-én hajnalban tűnt el. Egressy Mátyás szombaton a belvárosból indult hazafelé egy szórakozóhelyről hajnali 2 óra után, de azóta nem érkezett meg otthonába, és életjelet sem adott magáról.

Kitűzték a fekete zászlót Egressy Mátyás iskolájának homlokzatára

Fotó: Bors

Hivatalos tájékoztatást adott Egressy Mátyás iskolája

Megkerestük Egressy Mátyás iskoláját az eltűnt diák ügyében, akik a következő tájékoztatást adták:

Ezúton is köszönjük, hogy figyelemmel kísérik az ügyet. Hétfőn az eltűnt tanulónk szüleinek tájékoztatása alapján egyeztetett az iskola vezetősége, beszéltünk a kollégáinkkal, majd segítő pszichológus, gyász- és veszteség-tanácsadó dolgozott az osztálytársakkal és az érintett pedagógusokkal, az osztályfőnökök, szaktanárok pedig az iskola valamennyi diákjával

– írták válaszukban és hozzátették: az iskolapszichológus és az intézmény szociális segítője kiemelt figyelmet fordít az érintettekre. A fenntartó, a Belső-Pesti Tankerület támogatásával az iskola minden rendelkezésére álló eszközzel igyekszik segíteni.

Az iskola közleménye szerint ennél többet nem kívánnak nyilatkozni az ügyben.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.