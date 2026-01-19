Hírlevél
Óriásit lendíthet a nyomozáson: ezzel a módszerrel bukkanhatnak rá Egressy Mátyásra

Szombat éjjel nyoma veszett egy 18 éves fiúnak Budapesten, aki azóta sem került elő. Egressy Mátyás eltűnése miatt mindenki összefogott, és egy új közösségalapú módszer is segíti a keresést.
Szombat éjjel veszett nyoma Egressy Mátyásnak, egy 18 éves fiúnak, aki azóta sem került elő. A barátaival bulizni ment egy budapesti belvárosi szórakozóhelyre, majd hajnali negyed háromkor onnan indult haza. Útja során több szemtanú is látni vélte, például a 907-es éjszakai buszon, mielőtt eltűnt volna – írta a Borsonline.hu.

Így bukkanhatunk rá Egressy Mátyás nyomára

Úgy tudni, a járaton elaludt, a sofőr hajnali 4-kor ébresztette fel és szállította le. Ezután HÉV-vel Csömörre ment, majd visszatért Budapestre, ahonnan metróval folytatta az útját. Vasárnap hajnalban Pestszentlőrincen látták utoljára, és onnantól kezdve senki sem tudja, hol lehet.

A rendőrség továbbra is eltűntként keresi Mátyást. A közösségi médiában ugyanakkor rengeteg egymásnak ellentmondó információ kering, sőt néhányan már halálhírét is terjeszteni kezdték.

Most egy független kezdeményezés is csatlakozott a kereséshez: a Kessey Records létrehozott egy interaktív térképet, ahol bárki jelezheti, ha látta Mátyást. Fontos, hogy a rendőrséget mindenképp értesítsük, és csak valódi észleléseket vigyünk fel, mert a hamis jelentés hátráltatja a keresést és büntetendő. Egyetlen pontos információ is segíthet, hogy hazataláljon.

Az oldalt IDE kattintva érheti el.

 

