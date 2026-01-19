Óriásit lendíthet a nyomozáson: ezzel a módszerrel bukkanhatnak rá Egressy Mátyásra

Szombat éjjel veszett nyoma Egressy Mátyásnak, egy 18 éves fiúnak, aki azóta sem került elő. A barátaival bulizni ment egy budapesti belvárosi szórakozóhelyre, majd hajnali negyed háromkor onnan indult haza. Útja során több szemtanú is látni vélte, például a 907-es éjszakai buszon, mielőtt eltűnt volna – írta a Borsonline.hu.

Az új interaktív térképes rendszer segítségével bárki jelezheti, ha látta Egressy Mátyást

Fotó: Pexels.com

Így bukkanhatunk rá Egressy Mátyás nyomára

Úgy tudni, a járaton elaludt, a sofőr hajnali 4-kor ébresztette fel és szállította le. Ezután HÉV-vel Csömörre ment, majd visszatért Budapestre, ahonnan metróval folytatta az útját. Vasárnap hajnalban Pestszentlőrincen látták utoljára, és onnantól kezdve senki sem tudja, hol lehet.

A rendőrség továbbra is eltűntként keresi Mátyást. A közösségi médiában ugyanakkor rengeteg egymásnak ellentmondó információ kering, sőt néhányan már halálhírét is terjeszteni kezdték.

Most egy független kezdeményezés is csatlakozott a kereséshez: a Kessey Records létrehozott egy interaktív térképet, ahol bárki jelezheti, ha látta Mátyást. Fontos, hogy a rendőrséget mindenképp értesítsük, és csak valódi észleléseket vigyünk fel, mert a hamis jelentés hátráltatja a keresést és büntetendő. Egyetlen pontos információ is segíthet, hogy hazataláljon.

Az oldalt IDE kattintva érheti el.