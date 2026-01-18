Végre! Megtalálták a szombat hajnalban eltűnt 18 éves Egressy Mátyást

Egy emberként mozdult meg a főváros lakossága és a hazai sztárvilág a 18 éves budapesti fiú eltűnésének hírére. Egressy Mátyás január 16-án este még a barátaival szórakozott a belvárosban, majd szombat hajnalban nyoma veszett. A rendőrség, a családja és rengeteg önkéntes azóta is nagy erőkkel kereste a fiút. Felkutatására egy egy Facebook-csoport is alakult, amelynek adminisztrátora Mátyás testvére, Kovács Dorka volt.

Előkerült Egressy Mátyás, az azonban egyelőre nem tudható, hogy jól van-e Fotó: beküldött kép

Megtalálták Egressy Mátyást

Dorka ebben a csoportban osztotta meg szűkszavúan a jó hírt. Ennyit írt:

Köszönjük mind a segítséget, megtalálták.

Arról azonban nem közölt információkat, hogy fivérére hol, milyen körülmények közt és kik bukkantak rá, ahogy egyelőre az sem tudható, hogy jól van-e Mátyás.

