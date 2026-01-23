Nem hagytak fel Egressy Mátyás felkutatásával, most a Dunában keresik az eltűnt fiút

A 18 éves Egressy Mátyás január 16-án, pénteken este szórakozni ment a barátaival az Ötkertbe, majd szombat hajnalban útnak indult, ám azóta sem tért haza. A fiút a hatóságok még mindig keresik, azonban a rendelkezésre álló bizonyítékok – például a megtalált kulcscsomója és a hajó kamerafelvételei – alapján valószínűsíthető, hogy a Lánchídról a jeges Dunába esett. A Bors megkérdezte a rendőrséget, hogy hasonló esetekben hogyan és hány napig keresik az eltűnteket.

Már a BRFK Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság munkatársai keresik Egressy Mátyást Fotó: Police.hu

A rendőrség az eltűnés bejelentését követően azonnal megindítja a körözési eljárást. Ennek során azt térképezik fel, hogy mikor és hol látták utoljára a keresett személyt, merre szokott mozogni, kikkel tart kapcsolatot. Fontos szempont, hogy az eltűnt bármilyen okból – egészségi állapota, életkora, az eltűnés helye, vagy az időjárási körülmények miatt – veszélyben lehet-e. Ha alappal feltételezhető, hogy a keresett személy egy konkrét területen lehet, akkor ott indítanak kutatást, és szükség esetén együttműködnek a társszervekkel (katasztrófavédelem, polgárőrség), illetve civil kutató-mentőszervezetekkel is – közölte a lappal a BRFK.

Ők keresik a vízben eltűnteket, így Egressy Mátyást is

A folyón zajló kutatás alkalmával a BRFK Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság (DVRK) munkatársai felszíni és víz alatti keresést is végeznek. Előbbi során hőkamerát és éjjellátó készüléket is bevetnek, a víz alatti keresésnél pedig szonárt használnak. A személykutatás szolgálati hajókkal történik, figyelembe véve a sodrási és áramlási tényezőket, illetve a mederviszonyokat. A búvárok bevetésének szükségességét a vízirendőr dönti el a helyszínen, de arról, hogy a merülés biztonságosan végrehajtható-e, minden esetben a merülésvezető dönt.

Hangsúlyozták, hogy a DVRK a legkorszerűbb, világszínvonalú technikai eszközöket használja. Riasztást követően a vízirendészek átlagosan 3-5 perc alatt a helyszínre érnek Budapest területén belül, ennek is köszönhető, hogy a folyó fővárosi szakaszán 80 százalék fölötti a sikeres mentések aránya.