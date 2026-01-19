Friss közleményt adott ki Egressy Mátyás sportklubja

Hírlevél
egressy mátyás

Az MTK Teniszklub hivatalos közleményben reagált arra, hogy ma reggel feketére változtatta a profilképét, ami miatt sokan azt hitték holtan találták az eltűnt fiút. Egressy Mátyás eltűnése kapcsán az egyesület köszönetet mondott az összefogásért, ugyanakkor nyugalomra és türelemre kéri a nyilvánosságot.
Továbbra is nagy erőkkel keresik azt a 18 éves fiút, aki 2026. január 17-én hajnalban tűnt el Budapesten. Egressy Mátyás szombaton hajnali 2 óra után indult haza egy belvárosi szórakozóhelyről, azonban azóta nem érkezett meg otthonába, és életjelet sem adott magáról – áll az MTK park teniszklub Facebook-oldalán.

Az MTK Teniszklub közleményt adott ki Egressy Mátyás eltűnése kapcsán
Fotó: police.hu

Reagált a teniszklub Egressy Mátyás eltűnésének fals információira

Az MTK Teniszklub hétfőn reggel feketére változtatta a borítóképét, ami miatt sokan azt hitték, hogy a fiú sportklubja a halálhírét jelentette be. Ám néhány perccel ezelőtt megjelent közleményükben pontosítottak. 

Az MTK Teniszklub közleményben fejezte ki köszönetét mindazoknak, akik bármilyen formában részt vesznek a keresésben, információt osztanak meg, vagy segítő szándékkal támogatják az érintetteket. 

A klub hangsúlyozta, hogy a rendőrségi eljárás jelenleg is folyamatban van, új, hivatalosan megosztható információval nem rendelkeznek, a további intézkedéseket pedig a hatóságok végzik.

A család kérésére az MTK arra kéri a nyilvánosságot, hogy tartózkodjanak a találgatásoktól és nem megerősített információk terjesztésétől, tartsák tiszteletben az érintettek magánéletét, valamint ne keressék az egyesület hivatalos felületeit privát üzenetekben további információkért. Amennyiben új, hivatalosan megosztható tájékoztatás érkezik, azt az MTK saját csatornáin fogja közzétenni.

 

