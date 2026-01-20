Ez lehet az oka, amiért senki nem vette észre, hogy Egressy Mátyás bajban van

Egy emberként kezdett aggódni az egész ország, amikor kiderült, hogy eltűnt Egressy Mátyás, a 18 éves budapesti fiatal. Péntek este az Ötkert nevű szórakozóhelyen bulizott barátaival, majd szombat hajnalban, a Zrínyi utcából elindulva nem tért haza XI. kerületi otthonába – írta a Blikk.hu.

Eltűnt Egressy Mátyás szórólap a Szél Kálmán Téren

Fotó: Ladóczki Balázs - Mediaworks



Az eltűnés hírére családja, barátai, iskolatársai és több ezer civil lendült mozgásba. Facebook-csoportok alakultak, ahol az emberek információkat osztottak meg, vagy csak a családnak küldtek támogatást. Mátyást a főváros több pontján is látták, de zavart állapota miatt elmenekült az őt megszólítóktól. Az Index szerint egy dunai hajóról készült felvétel vasárnap reggel rögzített egy testet a Lánchídról a Dunába esni, a rendőrség vizsgálja, hogy van-e kapcsolat az eltűnés és az eset között. A Blikk pedig megszólaltatta azt a 16 éves fiút, aki az Örs vezér téren látta Mátyást az eltűnés éjszakáján, és vallomást tett a XI. kerületi kapitányságon. Sokan teszik fel a kérdést:

Ha ennyi ember kereste, miért nem tudott senki segíteni Egressy Mátyáson?

Sarkadi Bálint pszichológus szerint erre a bystander-hatás ad magyarázatot. Ha sokan vannak jelen egy helyzetben, gyakran mindenki arra vár, hogy majd más cselekszik, így csökken az egyéni felelősség. Minél kevesebb ember van, annál nagyobb az esély, hogy valaki ténylegesen odalép.

Ráadásul, ha valaki zavart állapotban van, a viselkedése nehezen értelmezhető lehet. Ha a fiatal megijed vagy elmenekül, az bizonytalanságot és félelmet kelt, ami csökkenti a segítségnyújtás esélyét. Ilyenkor a legbiztonságosabb, amit tehetünk, ha értesítjük a hatóságokat.

A rendőrség és a mentőszolgálat megfelelő felkészültséggel rendelkezik ahhoz, hogy egy zavart állapotban lévő személyt biztonságosan megközelítsen. Az egyéni, felkészületlen beavatkozás jó szándékú lehet, de kockázatokat hordozhat mind a segítő, mind az érintett számára.

– mondta el Sarkadi. A pszichológus hangsúlyozta: a cél nem az, hogy bárki mindenáron közbelépjen, hanem hogy felelősen cselekedjünk, és mindig a saját és mások biztonságát tartsuk szem előtt. Gyakran a leghatékonyabb segítség az, ha időben értesítjük a megfelelő szerveket, és nem próbáljuk egyedül követni vagy megszólítani a zavart személyt.