Ez a nyomozók első lépése, amikor eltűnik egy gyerek

Amikor egy gyerek eltűnik, a szerettei bejelentést tesznek a rendőrségen. Ezután kezdenek munkába azok a nyomozók, akik az eltűnési ügyek szakértői. Hogy pontosan milyen lépeseket tesznek a rendőrök annak érdekében, hogy megtaláljanak egy eltűnt gyereket, az nagyon is aktuális kérdés. Január 17-én hajnalban eltűnt Egressy Mátyás, egy 18 éves fiatal, aki egy belvárosi szórakozóhelyről indult haza újbudai otthonába a barátaival töltött este után, de nem érkezett meg. A nyomozók azóta is próbálják megtalálni.

Egressy Mátyás eltűnt

Fotó: beküldött kép

Keresünk személyeket elfogatóparanccsal. Ez az adatbázik látható a police.hu felületén, így önök is tudhatják, kiket és miért keresünk. Illetőleg keresünk ismeretlen holttesteket személyazonosság megállapítása céljából, ami szintén látható ezen az oldalon, a főosztály harmadik része pedig az eltűnési ügyek szakirányításával foglalkozik”

- mondta egy korábbi sajtótájékoztatón dr. Nagy Enikő r. alezredes, a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ Körözési Nyilvántartó és Szakirányító Főosztály vezetője.

Hozzátette: 2024-ben mintegy 11 ezer ember ellen volt érvényben elfogatóparancs és több mint ezer holttest szerepelt az említett nyilvántartásban, de kiemelten sok volt az eltűnéses ügy is.

Két éve 28 ezer bejelentés érkezett gyerek eltűnésével kapcsolatban.

Ezek az eljárások körülbelül 1400–1500 gyermekhez köthetők, vagyis sok esetben ugyanazokat kellett többször keresni. Jellemzően gyermekvédelmi intézményekből engedély nélkül távozó, vagy családjukhoz vissza nem térő fiatalokról volt szó. Minden egyes esetet önálló eljárásként kezelnek, és addig folytatják a keresést, amíg meg nem találják az érintetteket.

A főosztályon belül működő csoport kifejezetten az eltűnéses ügyek szakmai irányításáért felel.

Feladatuk nemcsak a friss bejelentések kezelése, hanem azoknak az ügyeknek az ismételt áttekintése is, amelyek akár több tíz éve megoldatlanok.

A cél minden esetben ugyanaz: új módszerekkel, új információk alapján esélyt teremteni arra, hogy az eltűnt személyeket végül megtalálják - tette hozzá a főosztályvezető.